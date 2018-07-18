Tukaş'ın yeni fabrikası üretime başladı

18 Temmuz 2018

DİLEK SEVAL ASLANTÜRK

İZMİR - Konserve ve salça pazarının 56 yıllık en büyük oyuncularından biri olan Tukaş, tarıma dayalı gıda sektöründe, salça ve domates ürünleri, konserve, turşu, reçel, sos ve dondurulmuş gıda gruplarında 100’ü aşkın ürüne sahip. Turgutlu’da başlayan üretim faaliyetlerini, 1984 yılında kurulan İzmir Torbalı fabrikası, 2001 yılında kurulan Balıkesir Manyas fabrikası ve 2017 yılında kurulan Akhisar fabrikaları ile devam ettiklerini aktaran Tukaş Satış ve Pazarlama Direktörü Gonca Harman, “Şirketimizin yeni yatırımı, Akhisar’da yaklaşık 115 bin metrekare arsa üzerinde sebze konservesi, turşu konservesi, zeytin ve közlenmiş sebze konservesi üretimine yönelik tesisimiz olan Akhisar fabrikası. Burada yaklaşık 400 kişiye ilave istihdam sağlayacağımızı öngördüğümüz yatırımımızın maliyeti 79 milyon TL tutarında gerçekleşti. Aynı zamanda Manyas ve Torbalı fabrikalarında da en son teknolojiye göre modernize çalışmalarımız sürüyor. Torbalı tesisimize yaptığımız yeni depolama alanlarımız ve hazır yemek – sos üretimi ile firmamız için katma değerli ve tüketiciler için pratik ürünler sunacağız. Manyas fabrikamızda ise, teknik altyapının yenilenmesi ile maliyetlerimizin iyileştirilmesi, ürünlerimizin kalitesinin arttırılması hedefleniyor” diye konuştu.

Geçen yıl toplam üretim miktarının yaklaşık 85 bin ton ve yıl içinde 235 milyon TL net satış gerçekleştirdikleri bilgisini paylaşan Harman, bugün gelinen noktada iç ve dış pazarda hedeflenen verimliliğe ve penetrasyon artışına sahip durumda olduklarını aktardı. Mevcut durumu korumak ve geliştirmek adına öz markalı ürün üretimini da sürekli arttırdıklarını kaydeden Harman, “Satış faaliyetlerimizi yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarımız ile canlı tutarken, sektörün gelişimi ve gereklilikleri doğrultusunda oluşturduğumuz pazarlama faaliyetlerimiz ile görünürlüğümüzü arttıran çalışmalar ortaya koymaktayız. Dış pazarda bu yıl itibariyle başta AB ülkeleri olmak üzere, ABD, Avustralya, Asya, Japonya, Afrika ve Ortadoğu Ülkelerine ihracat yapıyoruz. İhracatına başladığımız ürünlerimiz başta turşu çeşitlerimiz olmak üzere, lezzetlendirici soslar, salça, köz patlıcan/biber, haşlanmış konserveler ve zeytin çeşitleri. Yine geçtiğimiz yıl toplam ciromuzun yüzde 30‘unu ihracattan karşılamış durumdayız” ifadelerini kullandı.

Katma değerli ürünlere de odaklanacak

Tüketici odaklı, yenilikçi ve farklılaşmaya yönelik ürün geliştirme stratejilerinin en önemli parçası olarak, her yeni ürünün ambalajından yenilikçi ve rakiplerden farklı bir konseptle tasarlanmasına kadar her detayı ile yakından ilgilendiklerini dile getiren Harman, “Tüketici araştırmalarındaki beklentiler doğrultusunda oluşturduğumuz pazarlama planları ve inovatif yaklaşımların öne çıkarılması da yine faaliyetlerimiz içinde önemli yer buluyor. Ayrıca, önümüzdeki Ekim ayı içinde piyasaya çıkacak olan Enginar Kalbi ve Enginar Çanağı ürünlerimiz gibi yeni tarımsal ürünleri ön plana çıkararak özellikle bölge çiftçisine değerleri alternatifler sunuyor ve ekonomik açıdan ürün çeşitliliği yaratıyoruz” dedi.

Günümüzde tüketici eğilimleri ve trendlerin de belirleyici rol oluşturan genç çalışan kesimin artışının, gelecekte de hazır yemek kategorisine olan talebi artıracağını ve çeşitliliğin oluşacağını gösterdiğini vurgulayan Harman, “Tukaş olarak bizler de sektörel araştırmaları takip ediyor ve bu alanda inovatif çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pratik hazırlanabilecek, lezzetli, taze ve sağlıklı hazır yemek çeşitlerimiz ile bu alanda pazara çeşitlilik katıyoruz. Bu amaçla Torbalı fabrikamız içinde en son teknoloji ile düzenlenmiş hazır yemek tesisimizde üretimlerimizi gerçekleştirmekte, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde bulunan askeriye alanları gibi önemli kurumlara hazır yemek ve konserve ürün çeşitlerimizi temin ediyoruz” diye konuştu.

“Kontrollü tarım sistemi ile çiftçilere destek veriyoruz”

Sektörün ağırlıklı olarak yaş meyve ve sebzeye dayalı üretim yaptığını ve iklim şartları, kuraklık, sel, hastalık gibi risklerin önem taşıdığını ifade eden Harman, bu durumun da tarımsal hammadde temininde değişkenlik yaşanmasına sebep olduğunu açıkladı. Bu tür riskleri minimize etmek amacı ile kontrollü tarım sistemi ile ürün tedarikini sağladıklarını söyleyen Harman, “Planlı ve verimli tarımsal üretimi sağlayan, çiftçiler ile yakın işbirliği kurulan ve onlara teknik destek verilen kontrollü tarım sistemi sayesinde üretimin her aşamasının takip edilebilmekte ve Tukaş markalı ürünlerimizi her mevsim taze olarak sofralara sunabiliyoruz” dedi.

Bunun dışında finansal acıdan değerlendirildiğinde döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaların da sektördeki tüm markalar için temel sorunlardan biri olarak görüldüğünü aktaran Harman, kredi faizleri ve döviz cinsinden borçlanma gibi faktörler sebebi ile finansman giderlerinin artış gösterdiğini ve marka değerlerinin bu gelişmelerden negatif yönlü olarak etkilendiğine işaret etti.