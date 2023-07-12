Tüketici uygun fiyatlı ürün bulunca birkaç tane alıyor

Hamide HANGÜL

Dünyayı ve Türkiye’yi saran enflasyonist ortamda tüketici alışkanlıkların değiştirmeye başladı. Tüketicilerin uygun fiyatlı ürün bulduğunda özellikle tüketim ürünlerinde satın almaya geçtiğine işaret eden Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, “Özellikle kampanya dönemlerinde birkaç tane alıyor. Gıda, temizlik ürünleri, cep telefonu gibi ürünlerde satışlarda artış gösterdi” diye konuştu.

Her 10 cep telefonundan 1’i Hepsiburada’dan alındı

Hepsiburada’nın kampanyaları, e-ticaret ve hedeflerini konuştuğumuz Özgün, Türkiye’de e-ticaretin yüzde 109 artışla 800,7 milyar liraya ulaştığını belirterek, “Bu yıl da artışını sürdürecek” dedi.

Perakende e-ticaret hacminin 458 milyar lira olduğuna işaret eden Özgün, “Beyaz eşya ve küçük ev aletleri 96,7 milyar, giyim, ayakkabı ve aksesuar 54 milyar lira, elektronik 45,9 milyar, gıda ve süpermarket 26,5 milyar liraya ulaştı” açıklamasında bulundu. Müşteri tercihleri hakkında da bilgi veren Özgün, “2023’de satılan airfryerların yüzde 17’si Hepsiburada üzerinden sipariş edildi.

Deepfreeze satışlarında ilk 6 ayda yüzde 41 artış yaşandı. Yine e-ticaret üzerinden satılan her 10 cep telefonundan 1’i Hepsiburada’dan sipariş edildi” bilgilerini verdi. En çok satılan cep telefonlarının iPhone 11 64 ve 128 GB olduğuna işaret eden Özgün, bu markayı Xiaomi’nin Note 11 Pro takip ettiğini söyledi.

Platformda exclusive sunulan fashion markalardan bazılarının hızlı büyüdüğüne de işaret eden Özgün, “Portatif klima, elektrikli scooter, akıllı çocuk saati, mini buzdolabı, vantilatör ve güneş kredi en çok aranan yaz ürünleri oldu” diye konuştu. Rakamlarla 2023 yılı birinci çeyrek sonuçlarını da paylaşan Özgür, “Toplam satış hacmi yüzde 78 büyürken, toplam sipariş yüzde 60,9, sipariş sıklığı da yüzde 51,6 artış gösterdi” dedi.

Satış hacmi %78 büyüdü

Hepsiburada’nın bugüne kadar ekosistemiyle 400 bin şirketin dijitalleşmesini sağladığına işaret eden Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Özgün, “5 milyondan fazla kişinin geçimine katkı sunuldu” diye konuştu. Hepsiburada’nın “Şahane Temmuz” kampanyası başlatacağını da açıklayan Özgün, kampanyaya ilişkin şunları söyledi: “Tüketicilerin bütçelerini zorlamadan istedikleri ürünleri satın almaları sağlanırken, esnafa ve KOBİ’lere de can suyu verecek. Temmuz ayı boyunca her gün 100 markada, milyonlarca üründe indirimler uygulanacak. Kampanyada, Tiny House’lar ve kısa mesafelerde kullanılan elektrikli motosikletler de olacak.”

Her gün 100 markada yüzde 50’ye varan indirim

Hepsiburada’nın temmuz ayın boyunca her gün 100 markada milyonlarca üründe indirimlere gideceğini açıklayan Özgün, “Kozmetik kişisel bakım kategorisinde, sepette ek indirimler uygulanacak. Teknoloji ürünlerinde de kampanyalar sunacak. Birçok farklı kategoride, milyonlarda üründe yüzde 15'den yüzde 50'ye indirimler uygulanacak” açıklaması yaptı.