Tupperware iflas başvurusuna hazırlanıyor

Tupperware Brands, 700 milyon doları aşan borçları nedeniyle bu hafta iflas başvurusu yapmaya hazırlanıyor. Şirket, mahkeme koruması altına girmek için yasal ve mali danışmanlarla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu gelişme sonrası şirketin hisseleri yüzde 15,8 değer kaybederek 43 cente geriledi ve kapanışta toplamda yüzde 57 oranında bir düşüş yaşandı.

1946 yılında Earl Tupper tarafından kurulan ve 1950'lerde "Tupperware partileri" ile büyük bir popülarite kazanan şirket, son yıllarda satışlarda yaşadığı düşüşle dikkat çekmişti.

Pandemi döneminde evde yemek pişirme talebinin artmasıyla geçici bir satış artışı yaşasa da, dünya genelinin yeniden açılmasıyla talep azalmıştı.

Şirket, iflas hazırlıkları sürecinde alacaklılarıyla uzun müzakereler yürütüyor ve konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.