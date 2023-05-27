TÜPRAG, Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından ödüllendirildi

Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Farkındalık Ödülleri” kapsamında sektöründe öncü olan TÜPRAG, “Kadın Girişimci ve Kadın Gücünün Desteklenmesi” kategorisinde ödüle değer görülen şirket oldu.

Eşitlik, çeşitlilik, kapsayıcılık, sürdürülebilirlik, kadın gücünün desteklenmesi, işte ve eğitimde fırsat eşitliği, toplumsal bilinç oluşturma gibi konularda projeler üreten ve hayata geçiren 33 marka ve kurum, İş Sanat’ta gerçekleştirilen törenle ödüle layık görüldü.

Ana teması “Dönüşüm” olan Farkındalık Ödülleri, iş dünyasında, teknolojide, sanatta, sporda hayatın hemen hemen her alanında odağına kadını ve eşitliği alan markaları bir araya getirdi.

Kadın istihdam oranıyla madencilik sektöründe öncü!

Tüm lokasyonlardaki kadın çalışan sayısında 2020 yılından bu yana yüzde 41.5 oranında artış gerçekleştiren TÜPRAG, yüzde 7.2 düzeyinde kadın çalışan oranına sahip. TÜPRAG bu anlamda kadın istihdam oranıyla madencilik sektöründe de öncü. Kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel hayata katılımını destekleyen ve onlara fırsat eşitliği sunan projeleriyle sektörde örnek gösterilen TÜPRAG, İş Sanat’taki Farkındalık Ödülleri’ne “Üreten Kadınlar Güçlü Yarınlar” Projesiyle değer görüldü.

Onur Demir: “Kadınlar olmadan toplumsal kalkınma mümkün değil”

Şirket adına ödülü alan Efemçukuru Altın Madeni İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı Onur Demir, bölgedeki kadınların girişimcilik ekosistemine dahil edilerek güçlenmesini hedefleyen projeleri hakkında şöyle konuştu:

“Bu proje, ilk olarak İzmir’de başlattığımız bu yıl Uşak’ta da hayata geçirdiğimiz bir proje. Bulunduğumuz bölge İzmir-Efemçukuru kırsal bir alan. Toplumsal kalkınmaya destek olmayı hedefliyoruz fakat bunu kırsalda hayata geçirmenin kendine özgü zorlukları var.

Toplumsal ön yargıyı kırmak, insanları ikna etmek, projeleri sahiplenmelerini sağlamak gerekiyor. Bu anlamda projeyi geliştirip hayata geçirirken, zorlandığımız, motivasyonumuzun düştüğü anlar oldu ancak ilerledikçe, projede anlamlı gelişmeler elde ettikçe bu zorlukların yerini büyük bir keyif almaya başladı.

150 kadınla bir araya gelerek vizyon eğitimlerinden girişimciliğe, e-ticaretten dijital pazarlamaya kadar bölgedeki kadın girişimcilerin önemli bilgi ve beceriler kazanması ve farkındalıklarının artırılması için çeşitli eğitimler düzenledik.

Proje ortaklarımızdan Kadın Dostu Markalar Platformu ve ekibimize çok teşekkür ediyorum. Şunu çok iyi biliyoruz ki, sürdürülebilir kalkınma ancak kadınlarla mümkün olabilir. Dolayısıyla kadınlar olmadan toplumsal kalkınma mümkün değil” bilgisini verdi.

“Toplumsal kalkınma için eğitim olmazsa olmaz!”

Demir, kadınlara yönelik projeler kapsamında ayrıca İzmir- Efemçukuru ve çevresindeki köylerde yaşayan ve eğitimde fırsat eşitliğinden mahrum bırakılan kız çocuklarına destek olmak için önceki yıllarda başlatılan “Kardelenler Eğitim Projesi”nden de bahsetti.

Demir, proje ile bölgenin eğitim düzeyi istatistiğinde 2005 yılında 1 olan lise mezunu sayısını 88’e, üniversite mezunu sayısını ise 16’ya yükselttiklerini belirterek, mezun olan gençlerden 12’sinin kadın olduğunu ve bunların şirket bünyesinde istihdam edildiğini söyledi.

Toplumsal kalkınma için eğitimin olmazsa olmaz bir gereklilik olduğunu dile getiren Demir, “Eğitime verilen destek ve çabalarla ne kadar çok insanın, kadının, kızlarımızın hayatının iyi yönde gelişip, güzelleştiğine şahit olduk. Bu, tarifsiz bir mutluluk. Daha fazla çaba için, bizi perçinleyen yegâne amaç budur” sözleriyle konuşmasını tamamladı.