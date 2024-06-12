Türk Eğitim Vakfı’ndan Yeni Farkındalık Projesi: Gücüm Bu Kadarına Yetiyor

Gençlere eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için 57 yıldır aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdüren Türk Eğitim Vakfı (TEV), üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacına dikkat çekmek amacıyla "Gücüm Bu Kadarına Yetiyor" projesini hayata geçirdi. Proje, üniversite öğrencilerinin büyük kentlerde yaşadığı barınma sorunlarına vurgu yaparken toplumun bu konudaki duyarlılığını artırmayı ve burs fonları ile yurt projelerine destek toplamayı amaçlıyor.

“Gücüm Bu Kadarına Yetiyor” farkındalık projesi kapsamında, metropollerde üniversite öğrencilerinin bütçesinin, bir evin ancak birkaç metrekarelik kısmını karşılayabildiğini anlatan sembolik enstalasyonlar, 8 Haziran Cumartesi günü İstanbul’un en yoğun bölgelerinden Beşiktaş, Kadıköy ve Üsküdar'da vatandaşlarla buluştu.

Sembolik ev kesitleri ile TEV, öğrencilerin barınma maliyetlerine dikkat çekerek kamuoyuna başarılı ve okumak isteyen öğrencilere destek verme çağrısı yapıyor. Küçük bir katkının bile, öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak ve onlara daha aydınlık bir gelecek sunmak adına büyük bir adım olabileceğini vurgulayan Vakıf; destek olmak isteyen herkesi, tev.org.tr adresinden bağış yapmaya davet ediyor: https://www.tev.org.tr/gucumbukadarinayetiyor

“Dünyanın en güzel kentlerinde okumak, başarılı her öğrencinin hakkı”

TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, proje ile ilgili olarak yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: “Dünyanın her yerindeki metropoller, öğrencilerin barınması için zor kentler. İstanbul başta olmak üzere bizim ülkemizde de büyük şehirlerde öğrencilerimiz zorluklarla karşılaşıyor. Yeni yurt yapımlarına hız verilmesine rağmen mevcut yurt kapasiteleri artan talebi karşılamakta zorlanıyor. Üniversite öğrencilerinin barınma sorunu, eğitim hayatlarının önünde büyük bir engel teşkil ediyor. Hem akademik başarısı hem de psikolojisi olumsuz etkilenen pek çok üniversite öğrencisi, dünyanın en güzel kentlerinden olan büyükşehirlerimizde, ülkemizin en başarılı üniversitelerini kazanmış olsa bile söz konusu zorluklar nedeniyle okuluna devam edemiyor.”

“Gücüm Bu Kadarına Yetiyor” projesi ile bu soruna dikkat çekmek ve toplumun her kesimini bu konuda duyarlılığa davet etmek istediklerini belirten Taşkın, sözlerine şöyle devam etti: “Üniversite sınavı dönemindeyiz. Yüzbinlerce genç, hayallerine yürüyecek. O sırada akıllarında barınma sorunu olmasın, sadece eğitimlerine odaklanabilsinler istiyoruz. Vatandaşlarımızın destekleriyle sunduğumuz burs ve yurt imkânlarının gençlerimizin eğitim hayatlarına büyük ölçüde katkıda bulunacağına inanıyoruz.

İzmir, Trabzon ve Ankara’da faaliyet gösteren kız öğrenci yurtlarımızın yanı sıra; Ankara Yenimahalle ve İzmir’de iki yeni kız öğrenci yurdumuzun inşaatı devam ediyor. Yakın zamanda temellerini atacağımız bir diğer yurdumuz da Bursa’da olacak. TEV girişimiyle faaliyet gösteren öğrenci yurtlarının sayısını daha da artırmayı hedefliyoruz. Öğrencilerin barınma sorununu çözmek için çok daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Tüm eğitim dostlarının desteklerini bekliyoruz.”

TEV ile ilgili bağış kampanyalarına, projelerine ve detaylı bilgiye ulaşmak için tev.org.tr sitesi ziyaret edilebilir. Gücüm Bu Kadarına Yetiyor projesi kapsamında link üzerinden Türk Eğitim Vakfı’na destek olunabilir: https://www.tev.org.tr/gucumbukadarinayetiyor

Türk Eğitim Vakfı Hakkında

Türk Eğitim Vakfı (TEV), 4 Mayıs 1967 tarihinde merhum Vehbi Koç'un önderliğinde eğitime gönül vermiş 205 Türk aydını tarafından kuruldu. Başarılı ve maddi olanakları sınırlı olan öğrencilere burs desteği vererek Türkiye’ye ve insanlığa katkı sağlayacak öncü gençleri ve onların yetişecekleri eğitim sistemini destekleyen TEV, kuruluşundan günümüze 280 bini aşkın yurt içi burs verdi ve 2 binden fazla öğrenciye yurt dışı burs imkânı sağladı.

Eğitime katkılarını 33 adet eğitim tesisi yaptırarak destekleyen Türk Eğitim Vakfı ayrıca Türkiye’de üstün başarılı ve yüksek potansiyelli öğrencilere ihtiyaç duydukları eğitimi lise düzeyinde sağlamak amacıyla kurulan İnanç Lisesi’ni 2001 yılında devraldı ve okul Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) adıyla eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. İzmir’de, Trabzon’da ve Ankara’da kız öğrenci yurdu açarak Türk Eğitim Vakfı Öğrenci Yurtları İktisadi İşletmesi bünyesinde faaliyet alanını genişletti.