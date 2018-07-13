Türk Eximbank, Avrupa'da yatırımcılarla görüştü

13 Temmuz 2018

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, uluslararası piyasalardan sağladığı fonları artırmak amacıyla son bir yıllık dönemde Körfez Bölgesi, Japonya, ABD, Hong Kong, Taipei ile Avrupa'da Frankfurt, Zürih ve Amsterdam şehirlerinde tanınmış finansal kuruluşlar ile önde gelen varlık yönetim, emeklilik fonları ve sigorta şirketleri ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Yatırımcı ve kreditör ilişkilerinin geliştirilmesi anlayışını başarıyla sürdüren Türk Eximbank, Genel Müdür Yıldırım başkanlığındaki bir heyetle, 9 - 13 Temmuz'da bu görüşmeleri Avrupa'nın bazı finans merkezlerinde sürdürdü. Geçmişte banka tarafından ihraç edilen tahvilleri portföyünde bulunduran veya gelecek dönemde yatırım yapma potansiyeli olan kuruluşların bulunduğu Kopenhag'da Nordea Invest, Danske Invest, Bank Invest ve PFA ile Viyana'da ise Raiffeisen Capital, Erste Sparinvest, Uniqa Capital Markets ve Amundi ile bir dizi toplantı gerçekleştirildi. Söz konusu görüşmeler kapsamında, 8 önemli yatırımcı kuruluş ile bankanın faaliyetlerine ve güncel finansal verilerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

"Ekonomiye duyulan güven haklı çıkacak"

ING Bank koordinatörlüğünde gerçekleştirilen görüşmelerde Genel Müdür Yıldırım, yabancı yatırımcılara zaman içinde piyasalarda ülke priminin azalmasını bekledikleri, Türkiye ekonomisine duyulan güvenin haklı çıkacağı mesajını verdi. Yatırımcıların Türkiye ekonomisi ile Türk Eximbank'ı yakından takip ettiği ve olumlu beklentilerinin devam ettiği değerlendirildi.

Kopenhag'ta yatırımcı toplantılarına ek olarak, Danimarka ihracat destek kuruluşu EKF ile özellikle Danimarka ve Türk iş adamlarının ortaklaşa yapacakları işlerin desteklenmesi için bir görüşme gerçekleştirildi. Bu kapsamda, gelecek aylarda bir iş birliği anlaşmasının imzalanacağı, iki ülkenin ihracat kuruluşları arasında ilk işbirliği olarak da Kenya'da finanse edilmesi planlanan bir projenin öne çıktığı açıklandı.

Açıklamada, 2017'den bu yana 15 şehirde toplam 81 yabancı yatırımcı ve finansal kuruluşa sunum gerçekleştirildiği, bir sonraki adımda yabancı yatırımcı kuruluşlarının Türkiye'ye davet edilerek sunumların ülkede yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA