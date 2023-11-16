Türk Hava Yolları, Detroit Uçuşlarına başladı

Dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu Türk Hava Yolları, uçuş ağına Detroit’i ekleyerek erişim kapsamını genişletmeye devam ediyor. Detroit uçuşları, 15 Kasım 2023 itibarıyla Boeing 787-9 ile Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri olmak üzere haftada üç gün karşılıklı olarak İstanbul Havalimanı ile Detroit Metropolitan Wayne County Havalimanı arasında gerçekleştirilecek. İstanbul

Detroit seferleri haftada dört gün olarak icra edilecek

Detroit uçuşlarıyla birlikte Türk Hava Yolları, uçuş ağını 345’e ulaştırırken, Amerika Birleşik Devletleri’nde ise destinasyon sayısını 13'e yükseltti. Ulusal bayrak taşıyıcının Detroit'e ilk uçuşu geleneksel su takı ile karşılandı. Türk Hava Yolları yöneticileri ve yerel yetkililerin katıldığı etkinlik, Detroit Metropolitan Wayne County Havalimanı'nda düzenlendi.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat törende yaptığı konuşmada "İstanbul'u Detroit ile buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz, seyahat, iş ve kültürel keşif fırsatları sunuyoruz. Bugün, Türk Hava Yolları'nın Detroit'e olan ilk uçuşunu kutlamak için bir araya geldiğimiz özel bir gün. İki büyük şehrimizi, İstanbul ve Detroit'i birbirine daha da yaklaştırdık. Benzersiz uçuş ağımız ile yolcularımıza dünyayı keşfetme imkânı tanırken, en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Güzel ülkemiz Türkiye'nin ulusal bayrak taşıyıcısı olarak dünyadaki tüm havayollarından daha fazla ülkeye ulaşıyor, sürekli genişleyen ağımıza Detroit gibi yeni destinasyonlar ekleyerek, dünyanın dört bir yanındaki insan ve kültürleri birleştirmek olan temel misyonumuza hizmet etmeyi sürdürüyoruz.” dedi.

Michigan eyaletinde bulunan Detroit, ABD’nin en büyük onuncu şehridir. Şehir, özellikle otomotiv endüstrisinin merkezi olarak bilinir. Uzun yıllar boyunca otomotiv endüstrisinin kalbi olan “Motor City” olarak da bilinen Detroit, aynı zamanda zengin bir müzik tarihine ve kültürel mirasa da sahiptir.