Türk Hava Yolları, Osaka uçuşlarına başladı

Osaka uçuşlarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat; "Kültür açısından zengin bir şehir olan Osaka'ya ilk uçuşumuzu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

Osaka uçuşları yalnızca Asya-Pasifik bölgesindeki varlığımızı güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda dünya çapında insanları ve kültürleri birbirine bağlama konusundaki kararlılığımızı da gösteriyor. Benzersiz uçuş ağımızla yolcularımızın dünyayı keşfetmesine olanak sağlarken, en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz." dedi.

Dünyanın her yerinden turist çeken Japonya'nın en popüler turizm Merkezi Osaka, Tokyo'dan sonra ikinci büyük şehridir. Japon mutfağının başkenti olarak kabul edilen Osaka, dünya çapında bir gurme şehri olarak biliniyor. Şehir ayrıca Kyoto, Nara ve Kobe dahil Kansai bölgesinin kültürel hazinelerini keşfetmeye açılan bir kapı görevi görüyor.

Türk Hava Yolları ve uçuş tarifesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere www.turkishairlines.com üzerinden, 444 0 849 numaralı Çağrı Merkezi’nden veya satış ofislerinden ulaşılabilir.