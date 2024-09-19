Türk İlaç'tan Maymun Çiçeği Virüsü'nün ilacı anlaşma

Borsa İstanbul'da 'TRILC' koduyla işlem gören Türk İlaç ve Serum şirketi, bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirimde bulunarak yeni iş sözleşmesi hakkında bilgi verdi.

Buna göre şirket, Maymun Çiçeği Virüsü’nün tedavisinde Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylı olarak kullanıma hazır durumdaki tek ilaç olan 'Tpoxx' (Tecovirimat) için Siga Pharmaceuticals Inc. ile 'Türkiye Münhasıran Yetkili Distribütörlük Sözleşmesi' imzaladı.

Açıklamada şöyle dendi: "Söz konusu sözleşmeyle Turk İlaç ve Serum Sanayi AŞ, Tecovirimat için Türkiye’de Acil Kullanım Onayı kapsamında Sağlık Bakanlığı nezdinde en kısa sürede başvurusunu ve gerektiğinde kullanılmak üzere yurtdışından teminini sağlayacak. Tecovirimat’ın EMA tarafından sadece Maymun Çiçeği Viriüsü için değil, ülkemizde ileride görülebilecek Şarbon gibi benzer virüsler için de onaylı olması ile Turk İlaç ve Serum Sanayi AŞ, Halk Sağlığı açısından ülkemizde önemli bir rol üstlenmeye devam ediyor olacak."