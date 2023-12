Türk iş insanı, Amerika’nın en başarılı 50 kadın muhasebe profesyonelinden biri seçildi

Takip Et

Türk iş insanlarının küresel başarılarına bir yenisi eklendi. Muhasebe alanındaki en başarılı 50 kadın profesyoneli onurlandıran ve sektörün saygın ödülleri arasında sayılan Ignition | Muhasebede Kadınlar Ödülleri'nin 2023 yılı kazananları açıklandı. ABD'de yeminli mali müşavirlik hizmetleri sunan Manay CPA'nın Yönetici Ortağı ve CEO'su Burcu Bree Manay, 940 adayın değerlendirildiği listede muhasebe alanındaki en başarılı 50 kadın arasında gösterildi.

Ödüle ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Burcu Bree Manay, “Köklü ve saygın bir ödül olan Ignition 2023 kapsamında ilk 50 kadın arasında gösterildiğim için gururluyum. Bu değerli ödüle aday olan ve layık görülen tüm kadınları özveri ve başarıları için tebrik ediyorum” dedi.

14 ülkeden 940 aday değerlendirildi

Bu yıl 6. kez düzenlenen ve muhasebe ile defter tutma alanında başarılı olmuş kadınları öne çıkarmayı amaçlayan Ignition 2023, 14 ülkeden yaklaşık 940 kadın profesyonel, muhasebe alanına yaptıkları somut katkılara ve çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık çabalarına göre değerlendirildi. Manay CPA'nın Yönetici Ortağı ve CEO'su Burcu Bree Manay, mesleğin gelişimine yaptığı katkılar ve sektörde eşit temsil çalışmalarıyla; Avustralya, Kanada, Fransa, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık, ABD gibi ülkelerden önceki yılların kazananlarının yer aldığı küresel bir jüri tarafından belirlenen listeye seçildi.

“Muhasebede eşit temsili teşvik etmeliyiz”

Ignition'ın muhasebe alanından üstlendiği rol açısından oldukça önemli bir ödül olduğunu kaydeden ABD’de lisanslı yeminli mali müşavir Burcu Bree Manay, “Muhasebe sektöründe cinsiyet uçurumunun giderilmesi ve kadınlara da eşit temsil hakkı verilmesi için her bir sektör temsilcisinin sorumlulukları var. Her ölçekte şirketten ve muhasebenin her alanından kadın profesyonellerin aday gösterildiği bu ödül, muhasebede kariyer inşa etmeyi planlayan tüm kadın girişimcilere cesaret veriyor. Bu ödüle layık görülen kadınların ilham verici hikayeleri, liderlikleri, özgüvenleri ve mesleğe katkıları, daha çeşitli ve kapsayıcı bir sektör yaratmaya destek oluyor” ifadelerini kullandı.

ABD’de ödüllere doymuyor

Amerika’da mali müşavirlik sektöründe yirmi yılı aşkın zamandır hizmet veren, uluslararası vergi alanında uzmanlaşmış bir şirket olarak 2023 başında ABD'de üçüncü kez "Yılın En İyi 25 KOBİ'si" arasında gösterildiklerini, ayrıca ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen 2023 En Başarılı KOBİ Ödülleri'nde ilk 70 işletme arasında yer aldıklarını vurgulayan Manay CPA Yönetici Ortağı ve CEO'su Burcu Manay, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“ABD’de şirket kuruluşu, danışmanlık, bordrolama, uluslararası vergi, transfer fiyatlandırması, maaş bordrosu, insan kaynakları muhasebe işlemleri ve şirket kuruluşu sonrası tüm süreçlerde kapsamlı destek hizmetleri sunuyoruz. Her biri alanında uzman ekibimizin özverili çalışmaları ve üstün hizmet kalitesi ile bugüne dek 5 bine yakın başarı hikayesine ortak olan Manay CPA olarak sektörel ödüller ve uluslararası standartlardaki hizmetlerimizle ülkemizi küresel arenada temsil etmeyi sürdüreceğiz.”