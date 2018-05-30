Türk işadamı Cisco’yu aldı, yeniden açtı

30 Mayıs 2018

Kerim ÜLKER

Azerbaycan’ın en büyük ağır sanayi şirketi Türk işadamı Dağıstan Turanlı’ya ait DHT Holding. Türkiye’nin yanı sıra yaklaşık çeyrek asırdır Azerbaycan’da demir-çelik yatırımı yapan Turanlı’nın şirketi şidmilerde Güney afrika’da adından söz ettiriyor. Özellikle hurda metal konusundaki yatırımlarıyla tanınan DHT Holding, Güney Afrika’nın en önemli çelik yatırımlarından birine imza atıyor. Turanlı’nın şirketi DHT Holding, 1967’de Murray&Roberts adlı şirket tarafından kurulan ve 2010’da kapatılan Cape Town Iron and Steel Works (Cisco) adlı tesisi satın aldı ve bugün resmen üretime açtı.

Yenilenen fabrika DHT holding tarafından 550 milyon Güney Afrika Randı yani 200 milyon lira değerinde. Fabrika bugün Güney Afrika Ekonomik Kalkınma Bakanı Ebrahim Patel tarafından açılıyor.

500 bin ton üretim hedefleniyor

Fabrikada elektrikli ark fırınları kullanarak hurda metalden çelik üretilecek. Tipik olarak imalat ve inşaat sektörlerinde kullanılan ürünler, yurt içi piyasaya odaklanacak ancak ihracat da yapılacak. Güney Afrika Ekonomik Kalkınma Departmanı’na (DED) göre Cisco, yılda 500 bin ton hurda metal üretecek.