Türk kahvesiyle sınırları aştılar

15 Aralık 2017

Kahve Dünyası, 2004 yılında Eminönü'nden başladığı ve yurt dışına da taşıdığı "Türk kahvesiyle lezzet yolculuğu"nda 170 mağazaya ulaştı. Yeni hedef ise Türk kahvesini Çin'den ABD'ye kadar dünyanın dört bir yanına taşımak.

Kahve Dünyası, halen Türkiye'nin yanısıra, İngiltere, Romanya, Kuveyt ve Suudi Arabistan'da hizmet veriyor. 170 mağaza ile toplam 400'den fazla noktada müşterilerine kahve lezzetini sunan firma, servisiyle sadece ürünlerini değil, Türk ikram geleneğini ve konukseverliğini de dünyaya tanıtıyor.

Kahve Dünyası Genel Müdür Yardımcısı Kaan Altınkılıç yaptığı açıklamada, kahveyle büyüyen firmalarının dünden bugüne yolculuğunu anlattı.

1955-1960 yıllarında büyüklerinin Yugoslavya'dan İstanbul'a göçtüğünü belirten Altınkılıç, "Ailemiz Gümüşsuyu'nda ikamet ederken Mısır Çarşısı'nda dükkan açıyor. Gıda ticaretine o zamanlar başladık." dedi.

Altınkılıç, Kahve Dünyasının 2004 yılında serüvenine başladığını anımsatarak, o zamanlar kafalarında tüketime yönelik soru işareti olduğunu, yıllardır grup tarafından üretilen çikolata ve kahveleri nihai tüketicilere farklı bir formatla ulaştırma gayretine giriştiklerini söyledi.

Kahve Dünyası kurulmadan önce herhangi bir markalaşmanın söz konusu olmadığına işaret eden Altınkılıç, "Bizden alınan hammaddeyi farklı ve güzel formatlara sokarak tedarikçilerimiz satıyor. Biz de onlarla rekabet etmeden farklı bir platformda kahve ve çikolata zincirimizi kurduk. Bunun adını Kahve Dünyası koyduk." diye konuştu.

Altınkılıç, Kahve Dünyasının Türk kahvesi satan en büyük zincir mağazalardan biri olduğunu vurgulayarak, hedeflerinin ürünü dünyaya tanıtmak olduğunu bildirdi.

ABD ve Çin de hedefte

Kahve Dünyasının belli bir olgunluğa ulaştığının altını çizen Altınkılıç, "Şirketimizin kuruluş hedeflerinden biri Türk kahvesini dünyaya yaymak ve bunu yaparken 'Türk kahvesinin evde tüketildiği' algısını kırmak. Bugün Türkiye dahil, 5 ülkede varız ama bunlar çoğalacak. Çin, Japonya, Almanya, Hollanda ve ABD kısa dönemdeki hedeflerimiz arasında bulunuyor. Londra'da şu anda 1 tane olan şube sayımızı gelecek 1 yılda 3-4 şubeye çıkarmayı amaçlıyoruz. 15 tane Suudi Arabistan ve Kuveyt'te, 2 tane Romanya'da şubemiz var. 2018 yılı sonuna kadar yurt dışı mağaza sayımızı 30'lara çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye'de şu anda 150 şubemiz var. Kısa zamanda 10 tane daha şube açmayı planlıyoruz" dedi.

Altınkılıç, Londra'ya açılma sebebinin Türkiye'de güzel bir şekilde deneyimledikleri Kahve Dünyası markası hakkında yurt dışında yabancı toplulukların yorumunu alma düşüncesi olduğunu söyledi.

Kahve Dünyasının yurt dışındaki şubeleri dekore edilirken Türkiye'den esinlenildiğine dikkati çeken Altınkılıç, "Ürün gamımız geniş. Servis kısmında ise ayakta bekleyerek isteklerini söylemiyorlar. Masaya oturuyorsunuz ve siparişiniz geliyor. Bu bizim Türk örf ve adetlerindendir. İkramda da, serviste de misafiri iyi bir şekilde ağırlamak bizim için önemli. O yüzden biz misafirperverliğimizi yurt dışına taşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Altınkılıç, Londra'daki şubelerinin ilk açıldığında Türk müşterilerinin yoğunlukta olduğunu ama gelinen noktada yüzde 20 Türk, yüzde 80 yabancının geldiğini ifade etti.

Kahve Dünyasının Türk kahvesini yabancı topluluklara tanıtma misyonunda doğru yolda olduğunu dile getiren Altınkılıç, "Özellikle Arap ülkelerinde bizim gördüğümüz en dikkat çekici yaklaşım, Türkiye'de Avrupalı, Amerikan markaları nasıl değer görüyorsa, bizim de oralarda kabul görmemiz. Londra'daki şubemizin önünde oturun, kapıdan geçen yabancıların 'Bu Kahve Dünyası. Bu bir Türk markası.' tarzında yorumlarıyla karşılaşmanız mümkün." diye konuştu.

Kaynak: AA