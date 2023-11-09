Türk markası Setcard dünyaya açılıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yerli yemek kartı markası Setcard, Türkiye dışındaki pazarlara açılmak ve küresel ölçekte daha fazla etki oluşturmak için yoğun bir çaba harcayarak, çalışanların iş hayatını kolaylaştırmak ve sosyal hak kazanımlarını artırmak amacıyla geliştirdiği çözümlerle önemli bir oyuncu haline geldi.

Setcard, özellikle yemek kartı pazarında etkin payı ve yerli marka olarak elde ettiği ödeme sistemleri deneyimini, uluslararası arenada da hayata geçirmek istiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Setcard Genel Müdür Yardımcısı Hülya Sekman, küresel genişleme çalışmasına uzun bir süredir odaklandıklarını ve 2024'ün ilk çeyreğinde iki ülkede süreçleri tamamlamayı planladıklarını belirterek, dijital ödeme sistemleri ve kurumsal çözümler konusundaki birikimlerini uluslararası pazarda da etkili bir şekilde kullanmayı amaçladıklarını aktardı.

Setcard'ın yemek kartı pazarı yanı sıra esnek yan haklar konusunda da önemli mesafe aldığını anlatan Sekman, şunları kaydetti:

"Flexlife ile şirket çalışanlarının, tekstil, teknoloji, gıda, akaryakıt, tatil gibi birçok yan hak noktasını kapsayan bu dijital platformu kullanımlarına sunduk. Bu dijital platform sayesinde şirketler, çalışanlarına daha geniş bir hizmet yelpazesi sunarak onların yaşam kalitesini artırmaktadır. Ayrıca Setcard müşterileri akaryakıt, esnek yan haklar, yemek kartları, filo kiralama, kurumsal konaklama gibi çeşitli ihtiyaçları için de özel çözümler sunmaktadır.

Setcard, 22 yıllık sektör deneyimiyle hem yemek kartı hem de esnek yan haklar pazarında varlığını güçlü olarak sürdürüyor. Küresel genişleme planlamasıyla Türkiye dışında da marka değerimizi artırarak dünya genelinde daha fazla kurum ve çalışan için değer oluşturmayı hedefliyoruz."