Türk şirketi Bosna Hersek'te rüzgar çiftliği inşa edecek

25 Nisan 2018

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen 9. Saraybosna İş Forumu (SBF) kapsamında, Türkiye'den Enprode Mühendislik ve Yapım ile Bosna Hersek'ten Imres Smart şirketleri arasında ülkenin batısındaki Livno'da rüzgar çiftliği inşa edilmesine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Bosna Bank International (BBI) ile İslam Kalkınma Bankası (IDB) tarafından parlamento binasında düzenlenen SBF'nin resmi açılışının ardından Livno şehrinde rüzgar çiftliği inşa edilmesine ilişkin imzalar atıldı.

"Balkanların Davosu" olarak nitelendirilen SBF kapsamında düzenlenen imza törenine Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ve iki şirketin temsilcileri katıldı.

"Üç aşamalı bir proje söz konusu"

Enprode Mühendislik ve Yapım Şirketi Genel Müdürü Yüksel Güler, Bosna Hersek'in Hırvatistan sınırında bulunan Livno şehrinde yapılacak rüzgar çiftliğinin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, "Üç aşamalı bir proje söz konusu. Projenin amaçlarından birisi de Bosna Hersek'i Avrupa Birliği'nin (AB) bağlantı sistemine yakınlaştırmak." dedi.

Projenin yenilenebilir enerjiyi üzerine kurulu olması nedeniyle de son derece önemli olduğuna işaret eden Güler, rüzgar çiftliğinin ülkenin kalkınmasına da katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Forum kapsamında ayrıca, yatırım hikayeleriyle bölge ülkelerine etki eden altı firmaya "Saraybosna İş Köprüsü Ödülleri" (Sarajevo Business Bridge Awards) takdim edildi.

İki günlük iş forumu kapsamında bugün ve yarın "Batı Balkanlar Altı Bölgesel Ekonomik Alan-AB ile Gelişmek", "Güneydoğu Avrupa Uluslararası Ağ Geçitleri ve Bağlantılar", "Güneydoğu Avrupa için Hızlı Büyüme Fırsatı Olarak Turizm", "AB Tedarik Zinciri ve Batı Balkan Şirketleri Üzerindeki Etkisi", "Güneydoğu Avrupa'da Bilişimde Sermayeleşmek ve Dijital Ekonomi Eğilimleri" ve "Diğer Bölgeler İçin Ekonomik Kalkınma Modeli Olarak Dubai" başlıklı paneller de düzenlenecek.