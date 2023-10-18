Türk şirketi Karpowership, Gine Bissau'ya enerji vermeyi geçici süreyle durdurdu

Karpowership Afrika Bölgesi Ticari Direktörlerinden Emre Durmuşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gine Bissau’da yaşanan ekonomik sorun sonrası şirketin ödemeleri alamamaya başladığını ve bu yüzden de yakıt tedarikçilerine ödeme yapılamadığını belirtti.

Ödeme sorununa çözüm bulabilmek için farklı önerilerde bulunduklarını ancak uzlaşı sağlamadığını ifade eden Durmuşoğlu, elektrik üretiminin geçici bir süre durdurulduğunu aktardı.

Dumuşoğlu, "Gine Bissau'daki operasyonlarımızı, ülke yetkililerinden gerekli ödemeyi alıp yakıt tedarikçilerimize iletene dek geçici bir süre için durdurmak zorunda kaldık." dedi.

Gine Bissau'ya 2019'dan bu yana elektrik sağlayan şirket, yüzer enerji gemileriyle dünyanın çok sayıda ülkesine enerji tedarik ediyor.