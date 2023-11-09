Türk şirketten basketbolun enerjisine yeşil destek

Birol BOZKURT

Euroleague ile imzalanan iş birliği anlaşması çerçevesinde Enerjisa Commodities, 3 yıl süreyle, organizasyonun Türkiye’deki resmi Yeşil Sponsoru oldu. 25 ülkede faaliyet gösteren Enerjisa Commodities, enerji, gaz ve çevre alanlarında ticaret hizmeti sunuyor. Sektörün öncülerinden olan marka, kurumlara emisyon azaltma stratejileri ve karbon ayak izi düzenlemesi konularında destek oluyor.

Enerjisa Commodities, bu sponsorluk ile yeşil enerji ve sürdürülebilir gelecek gibi başlıklarda kamuoyu nezdinde farkındalığı güçlendirmeyi hedefliyor. Türkiye ve Avrupa’da, elektrik ticareti alanında faaliyet gösteren Enerjisa Commodities, uluslararası elektrik kapasite ihaleleri, doğalgaz ticareti, enerji santrali dengesizliği yönetimi, firmaya özel yenilenebilir enerji santrali çözümleri, uluslararası yeşil çevresel ürün ticareti ve gönüllü yeşil sertifikasyon çözüm ortaklığı gibi hizmetler sunuyor.

Barselona’da Euroleague merkezinde yapılan basın toplantısında konuşan, Euroleague CEO’su Paulius Motiejunas, Enerjisa Commodities gibi sektörün önemli bir liderinin Euroleague ile iş birliğine gösterdiği ilgiden gurur duyduğunu söyledi. Motiejunas, “Türkiye, geniş basketbolsever kitlesi ile Euroleague’in en önemli pazarlarından biri. Çevresel bilinci geliştirmeye ve güçlendirmeye destek olan böyle bir markayla iş birliği yapmak bizim için çok önemli” diye konuştu.

“İşbirliğimizin uzun soluklu olmasını istiyoruz”

Enerjisa Commodities Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Erbil Bayçöl ise konuyla ilgili değerlendirmesinde, “İnanıyorum ki bu iş birliği markamız ve Euroleague arasında uzun soluklu ve ilham verici bir yol arkadaşlığının ilk adımı olacak.

Bu çok değerli organizasyonun Resmi Yeşil Sponsoru olduğumuz için son derece heyecanlı ve gururluyuz. Bu iş birliği bizim açımızdan bir sponsorluk anlaşmasının çok daha fazlasını ifade ediyor. Bu büyüleyici spor dalı ve güçlü organizasyon sayesinde milyonlarca insana ve kuruma ulaşarak onları sürdürülebilir gelecek yolculuğumuzda bize katılmaya davet etme olanağı bulacağız” şeklinde konuştu.

“Amacımız çevresel ürün ticaretinde ayak izimizi genişletmek”

Enerjisa Commodities Yönetici Direktörü Yusuf İlimsever ise “Bugün burada bu çok önemli sponsorluk anlaşmasını imzalanmasını kutlamak üzere burada bulunuyoruz. Basketbol ve enerji pek çok yönden benzerlikler taşıyan iki alan. Basketbol oyununda pek çok iniş ve çıkış varken, enerji sektöründe de dalgalanmalar var. Her iki alanda da başarı tam konsantrasyon ve disiplin gerektiriyor.

Enerjisa Commodities olarak, en önemli hedeflerimizden biri çevresel ürünler ticaretinde küresel ayak izimizi genişletmek. Avrupa genelinde farklı kurumlarla işbirliği yaparak, dijital çözümler ve yeşil ürünlerle onların sürdürülebilirlik yolculuğuna katkı sunmak istiyoruz. Çalışmalarımızın yeşil dönüşüme, özellikle de daha iyi bir gelecek için yenilenebilir enerjideki büyümeye ciddi katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu iş birliğini vizyonumuzu gerçekleştirme yönünde anlamlı bir adım olarak görüyor ve getireceği fırsatları heyecanla bekliyoruz” dedi.

“Türkiye’de şirketlerin karbon çalışmaları hızlandı”

Enerjisa Üretim olarak şirketlerin karbon sertifikalarını doğalgaz ticareti, enerji santrali dengesizliği yönetimi, firmaya özel yenilenebilir enerji santrali çözümleri, uluslararası yeşil çevresel ürün ticareti ve gönüllü yeşil sertifikasyon çözüm ortaklığı gibi hizmetler sunduklarını söyleyen Enerjisa Commodities Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Erbil Bayçöl, “Avrupa Birliği 2026’dan itibaren Türkye’den ihraç edilen ürünlerden karbon vergisi alacak.

Şirketlerin karbon emisyonlarını sıfırlamak için fazla vakitleri kalmadı. Biz şirketlere sertifikasyon desteği veriyoruz ancak. Firmaların bu konuda daha aktif olmaları gerekiyor. Türkiye’nin Avrupa Birliği gibi büyük bir ticaret ortağına yapacağı ihracatta getirilecek bir karbon vergisi firmaları zorlayabilir. Bu alanda biz de şirketlere gerekli bilgi ve altyapı desteğini vermeye hazırız” diye konuştu.

“Türkiye enerjide merkez olabilir”

Türkiye’nin doğalgaz boru hatlarının geçtiği önemli bir jeopolitik konumu olduğuna dikkat çeken Bayçöl, “İran, Azerbaycan ve Rusya gibi ülkelerden gelen doğalgaz boru hatlarının Türkiye’den geçiyor olması çok stratejik bir üstünlük getiriyor.

Türkiye bu konuda teknik alt yapısını tamamlamış bir ülke. Avrupa’ya Rus gazının Türkiye üzerinden satılmasıyla ilgili projenin devreye girmesi Türkiye’ye büyük bir avantaj kazandıracaktır. İleride kendi gazımızı bile satabiliriz. Gerekli hukuki altyapı oluşturulduktan sonra Türkiye doğalgazın fiyatının belirlendiği bir merkez haline gelebilir. Bunun önünde hiçbir engel yok” ifadelerini kullandı.