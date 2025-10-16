Türk Telekom CEO’su Ümit Önal: 5G’de abone başı en yüksek kapasite kullanım hakkına sahip olduk

Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunda yeni bir sayfa açan 5G frekans ihalesi tamamlandı.

İhale sonrasında açıklama yapan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “En yakın rakibimizin 1,5 katı frekans aldık. 5G’de abone başı en yüksek kapasite kullanım hakkına sahip olduk” dedi.

Önal, Türk Telekom’un bugüne kadar yaptığı tüm yatırımları Türkiye’nin kazanımı olarak gördüklerini belirterek, “2050 yılına kadar uzatılan imtiyaz sürecimizle Türkiye ekonomisine 20 milyar doların üzerinde doğrudan katkı sağladık. Bugün gerçekleştirilen 5G ihalesiyle ülkemiz ekonomisine 1 milyar doların üzerinde yeni bir katkı daha sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“5G’nin en güçlü temeli fiber altyapımız”

Türk Telekom’un 185 yıllık iletişim geleneğiyle 5G çağının da öncüsü olduğunu vurgulayan Önal, Türkiye’nin ilk milli endüstriyel 5G şebekesinden, uzaktan yapılan ilk ameliyata ve ilk 5G maç yayınına kadar birçok “ilk”e imza attıklarını hatırlattı.

“Yıllardır yaptığımız fiber yatırımları bugün 5G’nin en güçlü temelini oluşturuyor” diyen Önal, 515 bin kilometrelik fiber ağı ve yüzde 55’i fiberle bağlı LTE baz istasyonlarıyla Türkiye’nin 5G’ye en hazır operatörü olduklarını söyledi.

“Sadece bağlantı değil, dönüşüm fırsatı”

5G’nin yalnızca bir hız teknolojisi olmadığının altını çizen Önal, “Sağlıktan tarıma, sanayiden ulaşıma kadar pek çok alanda verimlilik, güvenlik ve yenilik sağlayan bir dönüşüm sürecinin eşiğindeyiz. Bu dönüşümün merkezinde Türk Telekom olarak yer alıyoruz” dedi.

