Türk Telekom, çift haneli büyümeye devam ediyor

25 Ekim 2017

Türk Telekom, üçüncü çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Çift haneli büyümesini sürdüren Türk Telekom, Temmuz-Eylül 2017 döneminde yüzde 10.1 büyümeyle 4.5 milyar TL gelir elde etti. Şirket yılın 9 ayında ise 13.3 milyar TL gelir sağladı.

Yılın 9 aylık döneminde 1 milyar 250 milyon TL net kâr elde eden Türk Telekom, Temmuz-Eylül 2017 döneminde 293 milyon TL net kâr kaydetti.

Üçüncü çeyrekte 554 milyon TL yatırım harcaması gerçekleştiren Türk Telekom’un 2017’nin 9 ayında yaptığı toplam yatırım ise 1.5 milyar TL’yi buldu.

Abone artışlarının yanı sıra şirketin mali disiplin üçüncü çeyrekte faiz, amortisman ve vergi öncesi kârın (FAVÖK) yüzde 16.2 artışla 1.7 milyar liraya yükselmesini sağladı.

Abone sayısı 40.5 milyona ulaştı

2017 üçüncü çeyrekte 900 bin net abone kazanan Türk Telekom, halka arzdan bu yana tek çeyrekte en yüksek abone kazanımı gerçekleştirerek rekora imza attı. Türk Telekom, toplam 40.5 milyon aboneye ulaşmış oldu.

Türk Telekom’un 2017 üçüncü çeyreğinde de güçlü mali yapısını ve çift haneli büyümesini sürdürdüğüne dikkat çeken Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, şunları kaydetti: “2017 üçüncü çeyrekte yerli ve milli teknoloji kullanımının artırılması misyonundan hareketle geliştirdiğimiz platform özellikli yerli dijital klavyemiz TAMBU’yu kullanıcıların beğenisine sunduk.

Yine aynı misyonla ABD merkezli küresel iletişim teknolojileri ONF (Open Network Foundation) platformuna özel statülü ortak üye olduğumuzu da belirtmekten gurur duyuyorum. Bu önemli küresel ağın bir parçası olarak, Türkiye ve dünya için yeni teknolojiler ve standartlar oluşturacağız ve yerli ve milli teknolojiler geliştirmeye ve ülkemize yeni değerler katmaya devam edeceğiz.

Önümüzdeki dönemde ise sağlık sektörü başta olmak üzere kurumsal girişim sermayesi kapsamında küçük girişimlere desteğimizi daha da artırarak, ülkemizin gerçek dijital dönüşümünü gerçekleştirmek ve de bilgi ve iletişim teknolojileri alanında bölgede söz sahibi olacağımız çeşitli ortaklıklar yapmayı değerlendiriyoruz.”

Türk Telekom olarak, ülke nüfusunun yarısını kapsayan 40.5 milyon aboneye sahip olmanın gururunu ve bir yandan da bunun sorumluluğunu taşıdıklarını kaydeden Doany şöyle devam etti: “Bu sebeple, bugüne kadar bizim için en öncelikli alanlardan biri olan müşteri memnuniyetini bir adım öteye taşımak, mükemmele yaklaştırmak amacıyla çok kısa süre önce EMPATİ programını başlattık. Amacımız bize güvenen 40 milyonun üzerindeki abonemizin memnuniyetini en yüksek seviyeye çıkarmak.

Bir diğer önem verdiğimiz alan ise, yüksek teknolojinin ülke kalkınmasına katkısını artırmak. Bu amaçla Türk Telekom olarak Türkiye’nin en ücra köşesine kadar yüksek teknolojiyi götürmeye devam ediyoruz. Bunlara ek olarak, ‘internetsiz ev kalmasın’ misyonuyla hem kurumsal sosyal sorumluluk alanında öncü olup, hem de Türkiye’de internet penetrasyonunun artması için adım atıyoruz.”