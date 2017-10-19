Türk Telekom ve GE Dijital, Endüstri 4.0 için güçlerini birleştirdi

19 Ekim 2017

Türk Telekom, General Electric ile Türkiye’de sanayide dijital dönüşümü hızlandırmak ve ‘Endüstri 4.0’ devrimi kapsamında Endüstriyel Nesnelerin İnterneti ile gelen fırsatları Türk Sanayiine sunmak için yeni bir işbirliği başlattı.



Türk Telekom-GE Dijital arasında imzalanan ‘Sanayi Şirketlerinin Dijital Dönüşümü’ işbirliği anlaşması ile başta ‘500 Büyük’ olmak üzere Türkiye’deki sanayi şirketlerine dijital dönüşüm danışmanlık hizmeti sunulacak.



Türk Telekom ve GE Dijital, şirketlerin dijitalleşme seviyelerini tespit etmek ve dijital dönüşümleri için en kısa sürede en yüksek değeri sağlayabilecekleri stratejileri ve yol haritalarını belirleyebilecekleri gelişmiş teknolojik çözümler sunmak üzere ortak servisler sağlayacak.



Sanayi şirketlerine GE Dijital’in Akıllı Fabrika, Varlık Performans Yönetimi ve Veri Bilimi çözümleri ile Türk Telekom’un altyapı, mobilite, veri merkezi ve bulut servisleri sunulabilecek.

Şirketler rekabette öne geçecek

GE Dijital desteğiyle Türk Telekom markası altında sunulacak olan dijital dönüşüm hizmetleri ile, şirketlerin üretim süreçlerinde performans ve verimlilik artışı sağlaması hedefleniyor.

Dijital dönüşüm süreçlerini tamamlayan şirketler; artan verimlilik, daha az plansız duruş ve düşen maliyetler ile rekabete karşı avantajlar kazanabilecek. Kapsamlı çözüm portföyü varlık performans yönetimi, arıza bakımı operasyonları yönetimi, öngörülebilir bakım çalışmaları, üretim değerlendirmesi ve planlaması gibi alanlarda yetenekler ve gerçek zamanlı veri işleme ve izleme becerisi getiriyor.



Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, dijital endüstriyel devrimin zamanında yakalanmasının ülke kalkınmasında büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, "Türk Telekom olarak sunduğumuz kurumsal çözümlerle 500 büyük şirketin tamamı başta olmak üzere, büyük küçük milyonlarca şirketin önemli bir iş ortağı konumundayız. Alanında dünyanın en önemli kurumlarından biri olan GE Dijital ile başlattığımız dijital dönüşüm işbirliğimiz ile bu kez şirketlere 4. Sanayi devrimini yakalama sürecinde önemli fırsatlar sunacağız" dedi.



GE Dijital Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Genel Müdürü Ali Saleh ise şöyle devam konuştu:

"Türk Telekom ile iş ortaklığımız; işbirliğin gücünü gösteren çok önemli bir örnek. Nesnelerin İnternetinin tüketici alanındaki liderlerinden olan Türk Telekom, Türkiye’deki müşterileriyle ilgili önemli bir bilgi birikimini getiriyor. Endüstriyel Nesnelerin İnterneti alanının öncülerinden olan GE Dijital ise dijital dönüşümün endüstriye dokunan tarafındaki uzmanlığını getiriyor. İki şirket birlikte, ülkenin kritik öneme sahip altyapılarının dijital dönüşümünü destekleyebilir ve ekonomik kalkınmanın çarklarını dijital bir geleceğe taşıyabiliriz."

Dijital dönüşümün şirketlere faydaları



Performans, verimlilik ve üretkenlik artışı



Tüm süreç noktalarının anlık takibi ile kesintisiz bilgi erişimi



Önleyici bakım ile duruşların azaltılması, kesintisiz üretim ve bakım harcamalarının azaltılması



Büyük veri analizi ile sürekli iyileştirme



Varlıkların dijital yönetimi



İşletme giderlerinin azaltılması



Dış koşullar ile üretim süreci ilişkisinin kurulması



Etkin planlama ile değişim sürelerinin azaltılması



Süreçlerin standartlaştırılması