Türk Telekom'a yapay zekâ teknolojisiyle Avrupa birinciliği! Akü kullanımında 3 katın üzerinde tasarruf

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Türk Telekom, yerli mühendislik ve Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirdiği teknolojilere bir uluslararası ödül daha ekledi. Mobil şebekelerde enerji yönetimini daha verimli ve otomatik hale getiren M-NEO projesi, dünyanın önde gelen teknoloji araştırma ve danışmanlık şirketlerinden Gartner'ın düzenlediği organizasyonda Avrupa'daki operatörler arasında ilk sırada yer aldı.

M-NEO platformu 3 katın üzerinde tasarruf sağlıyor

Türk mühendisler tarafından tamamen milli kaynaklarla geliştirilen M-NEO (Mobil Şebeke Enerji Yönetim Platformu), mobil baz istasyonlarında yapay zekâ destekli, dinamik ve otomatik enerji yönetimi sunuyor.

Mobil şebekelerde erişim sürekliliği ve enerji yönetimine odaklanan platform, akü kullanımında 3 katın üzerinde tasarruf sağlıyor.

Türk Telekom'un geliştirdiği sistem, şebekelerin daha akıllı, otonom ve sürdürülebilir hale getirilmesine yönelik çalışmaların bir parçasını oluşturuyor.

Platform aynı zamanda COP31'in Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji destekçisi olan Türk Telekom'un iklim değişikliğiyle mücadele vizyonunu destekliyor.

Türk Telekom son üç yılda ikinci kez Avrupa birincisi oldu

Türk Telekom, Gartner tarafından her yıl düzenlenen Eye on Innovation Awards kapsamında son üç yılda iki kez Avrupa birinciliğine ulaştı.

Şirket, 2024 yılında yapay zekâ destekli fiziksel hat analizi gerçekleştiren NOVA ALFA (Advance Line Fault Analytics) projesiyle birincilik ödülü kazanmıştı.

2026 yılında ise M-NEO projesiyle aynı başarıyı tekrarlayarak Avrupa'daki operatörler arasında yeniden ilk sırada yer aldı.

Orhan: Milli teknolojiler geliştirmeye odaklanıyoruz

Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, şirketin yeni nesil teknolojilere yönelik çalışmalarında milli mühendislik yetkinliklerine öncelik verdiğini belirtti.

Güçlü fiber ve mobil altyapıyla dijital dönüşüme katkı sunduklarını ifade eden Orhan, bilim temelli Ar-Ge çalışmaları sayesinde yapay zekâdan yeni nesil ağ teknolojilerine kadar geniş bir alanda çözümler geliştirdiklerini söyledi.

Orhan, M-NEO projesinin dünyadaki nadir örneklerden biri olduğunu vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:

"Türk mühendislerin geliştirdiği inovasyonlarla son üç yılda Avrupa'daki operatörler arasında iki kez birincilik elde ederek ülkemizin küresel teknoloji ekosisteminin gücünü somut biçimde ortaya koyduk."

Orhan, milli kaynaklarla yenilikçi çözümler üretmeye ve çevreci, verimli, sürdürülebilir altyapıyla dijital geleceğin inşasına katkı sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Türk Telekom milli patent başvurularında zirvede

Türk Telekom'un Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları, uluslararası ödüllerin yanı sıra patent başvuruları ve akademik yayınlarla da öne çıkıyor. Son iki yıldır milli patent başvurularında zirvede yer alıyor.

Web of Science 2026 verilerine göre şirket, akademik yayınları ve atıf sayısıyla uluslararası standartlara katkı sunan operatörler arasında ilk sıralarda bulunuyor.