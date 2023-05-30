Türk Telekom'dan 80 milyon euroluk anlaşma

Türk Telekom ile The Export-Import Bank of China arasında 80 milyon euro değerinde uzun vadeli kredi anlaşması imzalandı.

Türk Telekomünikasyon AŞ. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yeni uzun vadeli kredi anlaşmasının detaylarını açıkladı. Açıklamada, "Türk Telekom olarak grubumuzun yatırımlarının, stratejik girişimlerinin ve büyüme planlarının finansmanı amacıyla Sinosure sigortası kapsamında, şirketimiz ile The Export-Import Bank of China (Orijinal Kreditör ve Aracı Banka) arasında 80 milyon euro tutarında uzun vadeli bir kredi anlaşması imzalanmıştır" denildi.

Söz konusu kredinin nihai vadesinin Mayıs 2028, yıllık faiz oranının eurıbor + yüzde 1,40, sigorta primi ve diğer peşin maliyetler dahil toplam maliyetinin ise yıllık eurıbor + yüzde 2,79 olduğu bildirildi.