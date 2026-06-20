Türk Telekom’dan Dünya Wi-Fi Günü sürprizi: 81 ilde ücretsiz internet hizmeti

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Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom, Dünya Wi-Fi Günü’ne özel yeni bir kampanya başlattı. Şirket, 20 Haziran boyunca Türkiye’nin 81 ilinde bulunan 7 binden fazla TT Wi-Fi noktasında kullanıcılarına ücretsiz internet hizmeti sağlayacak. Uygulama, yüksek hızlı internet erişimini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

Türk Telekom’un sunduğu ücretsiz Wi-Fi hizmeti; kültür sanat merkezleri, müzeler, kütüphaneler, stadyumlar, toplu taşıma alanları ve yoğun kullanılan kamusal noktalarda geçerli olacak.

Şirket, Türkiye’nin en büyük ve en yüksek kapasiteli Wi-Fi altyapılarından birine sahip olduğunu belirtirken, Dünya Wi-Fi Günü kapsamında milyonlarca kullanıcıya kesintisiz internet deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Dijital dünyayı herkes için erişilebilir kılıyoruz

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, şirketin dijital dönüşüm vizyonuna dikkat çekerek, yüksek hızlı internet erişimini Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırmaya devam ettiklerini söyledi.

Özden, ülkenin uçtan uca fiber ağlarla donatıldığını belirterek, Dünya Wi-Fi Günü kapsamında binlerce noktadaki kablosuz internet ağını ücretsiz kullanıma açmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

TT Wi-Fi kullanımı rekor seviyeye ulaştı

Türk Telekom’un paylaştığı verilere göre, TT Wi-Fi noktalarına olan ilgi her geçen yıl artıyor. 2025 yılında toplam 54 milyon kullanıcı TT Wi-Fi hizmetinden yararlanırken, gerçekleştirilen veri kullanımı 35 milyon GB seviyesine ulaştı.