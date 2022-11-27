Türk Telekom’dan siber güvenlikte yerliliğe destek

Türk Telekom, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi’nin 30 Kasım-2 Aralık tarihlerinde düzenleyeceği ‘Siber Güvenlik Haftası’nda, siber güvenlik ürünleriyle yer alacak. Türk Telekom’un ‘Uluslararası Siber Savaş ve Güvelik Konferansı ve Milli Siber Güvenlik Fuarı’ ana sponsoru olduğu hafta kapsamında siber güvenlik üzerine birçok konu masaya yatırılacak.

‘Siber Güvenlik Haftası’ öncesi açıklamalarda bulunan Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, şöyle konuştu: “Siber güvenlik günümüzde artık ulusal güvenlik stratejilerinde de ele alınan bir kavram haline geldi. Özellikle ülkeler; kritik altyapılarına karşı siber saldırıları önlemek, siber saldırılara karşı ulusal güvenlik açıklarını azaltmak ve siber saldırılardan gelecek zararı ve toparlanma süresini en aza indirmek için şu an da yoğun çaba sarf ediyorlar. Türk Telekom olarak yeni ürün ve hizmetlerimizle 360 derece güvenlik hizmetleri sunarak ülkemizin verisini koruyoruz.”

“Yerli ve millî teknolojileri destekliyoruz ve aynı zamanda üretiyoruz”

Türkiye’nin en büyük Siber Güvenlik Merkezi’nde küresel standartlarda sertifikalara sahip uzman bir kadro ile 7/24 hizmet sağlandığını belirten Kıraç, “finans, telekomünikasyon, kamu ve e-ticaret müşterilerimiz başta olmak üzere ülkemizin veri güvenliğini korurken, yerlileştirme çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. ‘Siber Vatan’ oluşturma vizyonu kapsamında öncelikle en kritik ve bize maliyeti en yüksek ürünlerin yerlileştirilmesi stratejimizi sürdürüyoruz. Ayrıca, yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi kadar, bu teknolojileri geliştirmekte olan girişimlerin desteklenmesinin de büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Türkiye’nin kendi siber güvenlik ürünlerini üretebilen ve diğer ülkelere pazarlayan bir ülke olması yolundaki hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Geleceğin siber güvenlik uzmanları yetişiyor

Türk Telekom yıl boyunca düzenlediği Siber Güvenlik Fikir Maratonu ve Siber Güvenlik Kampı ile gençlerin kariyer gelişimini desteklerken, Türkiye’nin yetişmiş siber güvenlik uzmanı ihtiyacına katkı sunuyor. Diğer yandan Türk Telekom, Türkiye’nin alanındaki en büyük işletmeleri başta olmak üzere, pek çok kamu kurumu, yerel yönetim, özel şirket, banka, e-ticaret firmaları, enerji şirketleri gibi binlerce müşteriye siber güvenlik alanında hizmet veriyor.

Ayrıca Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi’nin düzenlediği ‘Siber Güvenlik Haftası’ kapsamındaki çevrim içi etkinliklerde, Türk Telekom da 28 Kasım tarihinde ‘Devsecops Nedir?’ başlıklı ‘webinar’ı gerçekleştirecek.

Siber tehditler karşısında hem kurumlar hem de son kullanıcılar nelere dikkat etmeli:

· Güçlü şifre kullanılmalı

· Verilere ve sistemlere erişim kontrol edilmeli

· Programlar ve sistemler düzenli olarak güncellenmeli

· Çalışanları bilinçlendirilmeli

· Uç nokta koruması kullanılmalı

· Güvenlik duvarı kullanılmalı

· Veriler şifrelenip yedeklenmeli

· Tedarikçiler değerlendirilmeli

· Saldırı yüzeyi azaltılmalı

· Fiziksel güvenliğe çok dikkat edilmeli

· Killswitch yerleştirmeli (Bu, bilgi teknolojisi departmanınızın şüpheli herhangi bir şey tespit eder etmez sorunları çözene kadar tüm sistemleri kapattığı bir tür reaktif siber güvenlik koruma stratejisidir)

· Güvenli bir siber güvenlik politikası oluşturulmalı

· Güçlü kimlik doğrulama yöntemleri kullanılmalı