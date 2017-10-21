Türk Telekom’un 34 bin çalışanı “empati” kuracak

21 Ekim 2017

Selçuk ALTUN

Türk Telekom, müşteri memnuniyetini artırmak ve yeni müşteriler kazanmak için 34 bin çalışanının da dahil olduğu “Empati Programı” başlattı. Kurum, sahadaki satış sorumlusundan CEO’ya kadar tüm çalışanların dahil olduğu program çerçevesinde satış öncesi, satış ve satış sonrasında müşteri memnuniyetini artırarak en beğenilen şirket olmayı hedefliyor.

Türk Telekom’da bu programı başlatan ve işin sorumluluğunu üstlenen Türk Telekom CEO Danışmanı ve Empati Program Lideri Yücel Bağrıaçık, programın detaylarını basın mensupları ile paylaştı.

Empati Programı’nı ‘mükemmel müşteri deneyimi yolculuğu’ olarak tanımlayan Bağrıaçık, günümüzde mükemmel bir müşteri deneyimi yaşatabilmenin, kurumsallığın olmazsa olmazı olduğunu vurguladı.

Bağrıaçık, “Müşterinin hizmeti almadan önce, aldığı anda ve aldıktan sonraki her etkileşimi; bu hizmetin kendisinde oluşturduğu duygusal ve psikolojik yansımalar marka değerinin oluşmasına ve şirketlerin beğenilir olmasına yön veriyor. Biz de Türk Telekom olarak yüksek müşteri memnuniyeti ile en beğenilen şirket olma sürecimizi Empati Programı ile başlattık. Müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına yenilikçi ve kaliteli çözümler sunmak için teknolojinin tüm avantajlarını müşterilerimize daha fazla yaşatmayı kendimize misyon edindik. Bu açıdan Empati Programı’nın Türk Telekom’da yeni bir çalışma kültürünün temelini oluşturduğunu söyleyebiliriz” dedi.

İştirakler de programa dahil edildi

Empati Programı’na iştirak şirketleri de ekleyerek kendi ekosisteminin tamamında uygulamaya koyan Türk Telekom’da, programa 100’ün üzerinde Türk Telekom ve grup şirketi çalışanı dahil edildi.

Empati Programı kapsamında uçtan uca her bir saha, bölge ve iş birimlerine yapılan ziyaretlerle bu yeni çalışma kültürü için bilgilendirmeler gerçekleştirilmeye başlandı. Şirket içinde açık bir iletişim platformu ile çalışanlar da görüş ve önerilerini iletebiliyorlar.

CEO da empati yapacak

Şirket içindeki tüm iş birimleri ve grup bünyesindeki iştirakleri de Empati Programı’na dahil eden Türk Telekom’un empati programında 34 bin çalışan görev tanımına bakılmaksızın bulunuyor. Bu çerçevede Türk Telekom CEO’su Paul Doany, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından duyurduğu program kapsamında, CEO unvanını Twitter’da Müşteri Deneyimi Yöneticisi - Customer Experience Officer (CEO) olarak güncelledi.