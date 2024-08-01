Türk Traktör'den ilk yarı yılda net 3 milyar 836 milyon TL kâr

TürkTraktör, 2024 yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı.

TürkTraktör, 2024 yılının ilk yarısında yurt içi pazara 17 bin 604 adet traktör satışı yaparken ihracatta ise 8 bin 185 adede ulaştı. Haziran sonu itibarıyla Türkiye traktör pazarında iki markası ile toplam yüzde 48,3 payı olan TürkTraktör, liderliğini kesintisiz olarak 17 yıldır sürdürüyor. New Holland markası ile pazar lideri olan TürkTraktör’ün premium markası Case IH ise pazarda 2. sırada yer alıyor.

70. yılını kutladıkları 2024 yılının ilk yarısını güçlü bir şekilde tamamladıklarını belirten TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Séjourné, “Tarımı ve şehirleri geleceğe hazırlamak için var gücümüzle çalışırken, Türkiye’deki traktör üretiminin yüzde 59’unu, ihracatının ise yüzde 80’ini karşılamaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Dünya standartlarındaki en son emisyon seviyesi olan Faz 5 geçişini tamamladığımız geniş ürün gamımızla, çiftçilerimizin alın terinin karşılığını alması için her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Sürdürülebilir ve çevreci tarımın anahtarı olan en son teknoloji traktör ve ekipmanlarımızı tercih eden çiftçilerimize yürekten teşekkür ediyorum” dedi.