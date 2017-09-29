Türk ve Japon ortaklardan yeni fabrika
Türkiye’de otomotiv tedarik sanayi firmalarından İnci Holding, global akü devi Japon GS Yuasa ile ortaklığının ikinci yılında yeni akü fabrikasının temelini attı. Yeni yatırımla birlikte yüzde 25’lik ek istihdam sağlanacak.
İnci Holding ve GS Yuasa iştiraki İnci GS Yuasa, Türk ve Japon ortaklarının katıldığı törenle Manisa’da yeni akü fabrikasının temelini attı.
120 milyon TL’lik yatırımla hayata geçecek olan yeni akü fabrikası 18 bin metrekare alan üzerine kurulacak. Toplam üretim alanı 60 bin metrekareye ulaşacak olan İnci GS Yuasa, 5 milyon olan akü üretim kapasitesini 7 milyona çıkaracak.
Yeni fabrikayla birlikte İnci GS Yuasa istihdamı da yüzde 25 artacak. Ortaklığının ilk üç yılında 200 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirecek olan İnci GS Yuasa, 2020’ye kadar 250 milyon TL’lik yatırım hedefine ulaşmayı amaçlıyor. Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde temeli atılan yeni akü fabrikasının 2018 yılının Ekim ayında üretime başlaması planlanıyor.
Neşe Gök: Manisa’dan dünyaya ulaşacağız
Temel atma töreninde konuşan İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, "İki yıl önce imza attığımız ortaklığımız bugün temellerini sağlamlaştırıyor. GS Yuasa ile yeni akü fabrikamızın temelini atıyoruz. Fabrikamız en yeni teknolojiyle üretim yapacak, lojistiği, yetişmiş insan gücü, yatırıma uygun yapılanmasıyla Manisa’daki fabrikadan dünyanın en az 80 ülkesine Türk malı ürünler ihraç edilecek." dedi.
"Bizi bölgede güç yapacak"
GS Yuasa Başkan Yardımcısı Akio Furukawa ise "Türkiye’deki bu yatırımımız bizi bölgede büyük bir güç yapacak ve bizim için önemli bir kilometretaşı olacak. Planlarımızı bu gelecek vizyonuyla yaptık. Bu yolculukta inovatif özellikleriyle ürünümüze ve İnci GS Yuasa çalışanlarına güvenimiz tam. Yeni fabrikamızda, en son teknolojiyi kullanarak, start-stop ve otomotiv ana sanayi (OEM) için aküler üretmeyi planlıyoruz. " diye konuştu.
"Türkiye yükselen yıldız"
İnci GS Yuasa Direktör Vekili Yuji Hashimoto ise "Türkiye’yi bölgesinde yükselen bir yıldız olarak görüyoruz. Yeni fabrikamız aslında bu yükselişe olan güvenimizi temsil ediyor. Pergelimizin sabit ayağını Türkiye’ye koyarak uzanabildiğimiz her ülke için merkez olma hedefimiz bulunuyor. Gelişmiş teknoloji ürünü aküler üreterek hem yerel hem de ihracat ağımızı genişletmeyi planlıyoruz." dedi.