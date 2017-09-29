Türk ve Japon ortaklardan yeni fabrika

29 Eylül 2017

İnci Holding ve GS Yuasa iştiraki İnci GS Yuasa, Türk ve Japon ortaklarının katıldığı törenle Manisa’da yeni akü fabrikasının temelini attı.



120 milyon TL’lik yatırımla hayata geçecek olan yeni akü fabrikası 18 bin metrekare alan üzerine kurulacak. Toplam üretim alanı 60 bin metrekareye ulaşacak olan İnci GS Yuasa, 5 milyon olan akü üretim kapasitesini 7 milyona çıkaracak.



Yeni fabrikayla birlikte İnci GS Yuasa istihdamı da yüzde 25 artacak. Ortaklığının ilk üç yılında 200 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirecek olan İnci GS Yuasa, 2020’ye kadar 250 milyon TL’lik yatırım hedefine ulaşmayı amaçlıyor. Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde temeli atılan yeni akü fabrikasının 2018 yılının Ekim ayında üretime başlaması planlanıyor.

Neşe Gök: Manisa’dan dünyaya ulaşacağız

Temel atma töreninde konuşan İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, "İki yıl önce imza attığımız ortaklığımız bugün temellerini sağlamlaştırıyor. GS Yuasa ile yeni akü fabrikamızın temelini atıyoruz. Fabrikamız en yeni teknolojiyle üretim yapacak, lojistiği, yetişmiş insan gücü, yatırıma uygun yapılanmasıyla Manisa’daki fabrikadan dünyanın en az 80 ülkesine Türk malı ürünler ihraç edilecek." dedi.

"Bizi bölgede güç yapacak"

GS Yuasa Başkan Yardımcısı Akio Furukawa ise "Türkiye’deki bu yatırımımız bizi bölgede büyük bir güç yapacak ve bizim için önemli bir kilometretaşı olacak. Planlarımızı bu gelecek vizyonuyla yaptık. Bu yolculukta inovatif özellikleriyle ürünümüze ve İnci GS Yuasa çalışanlarına güvenimiz tam. Yeni fabrikamızda, en son teknolojiyi kullanarak, start-stop ve otomotiv ana sanayi (OEM) için aküler üretmeyi planlıyoruz. " diye konuştu.

"Türkiye yükselen yıldız"

İnci GS Yuasa Direktör Vekili Yuji Hashimoto ise "Türkiye’yi bölgesinde yükselen bir yıldız olarak görüyoruz. Yeni fabrikamız aslında bu yükselişe olan güvenimizi temsil ediyor. Pergelimizin sabit ayağını Türkiye’ye koyarak uzanabildiğimiz her ülke için merkez olma hedefimiz bulunuyor. Gelişmiş teknoloji ürünü aküler üreterek hem yerel hem de ihracat ağımızı genişletmeyi planlıyoruz." dedi.



"Sektöre damga vuran oyuncu olacağız"



Türk ve Japon konukları ağırlayan İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik, iki yıl önce ortaklık anlaşmasına imza atarken ‘beş yılda 250 milyon TL’lik yatırım’ hedefiyle yola çıktıklarını, bugüne kadar olan yatırımlar ve yeni fabrika projesiyle bu hedefin 200 milyon TL’lik kısmını ilk üç yılda gerçekleştireceklerini söyledi. Elbirlik, "Kararlılıkla hedefe yürüyen işbirliğimizi önemsiyoruz ve bu yatırımı güçlü ortaklığımızın teyidi olarak görüyoruz." dedi.



Cihan Elbirlik, yeni fabrikada yapılacak üretimle ilgili şu bilgiyi verdi:



"Fabrikamız tamamlandığında teknolojisi yüksek olan yeni nesil Start-Stop aküler ile OEM tedarikçileri için akü üretimi yapılacak. Bu fabrikamızda da diğerlerinde olduğu gibi çevre ve iş sağlığı güvenliği ön planda olacak. Bina alt yapısı çevre etkilerini en aza indirecek teknolojiyle dizayn ediliyor. Toplam üretimimizle 2021’e kadar satış gelirlerimizi 2,5 katına, ihracat satış gelirimizi ise 3 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye’de satılan her 4 otomotiv aküsünden 1’ini, endüstriyel alanda ise her 3 aküden 1’ini üretmek istiyoruz." dedi.