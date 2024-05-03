Türk yatırımcılar Barratt London’ın son projesine büyük ilgi gösteriyor

Londra'nın merkezine yakın konumuyla dikkat çeken Royal Gateway, yatırımcılara çeşitli olanaklar sunuyor. 300 yeni dairenin yer aldığı projede, Bond Street'e 13 dakikada, Oxford Circus'a 20 dakikadan kısa bir sürede ve Heathrow Havaalanı'na 20 dakikada ulaşım sağlanabiliyor. Bölgenin yenileme planları arasında yeni bir anacadde ve Imperial College için iki büyük kampüs bulunuyor.

İlk teslimler 2025 yılının sonlarına doğru yapılacak

Barratt London, projeye yakın bir konumda bulunan ve Türk yatırımcıların da büyük ilgi gösterdiği Western Circus’ın başarısının ardından bölgedeki son projesi için 4 Mayıs 2024 tarihinden itibaren yapımı devam eden konutlar için satışları başlatıyor ve ilk teslimlerin 2025 yılının sonlarına doğru yapılması planlanıyor.

Dört dönümlük eski sanayi bölgesi, 2024 Sonbahar’ında 10 adet çatı katı dairesinin de ekleneceği bir, iki ve üç yatak odalı daireye dönüştürülecek. Peyzajlı bahçeler arasında yer alacak ve konut sakinlerine çeşitli imkanlar sunacak sitede, Londra’nın geniş manzarasına sahip üç özel çatı terası, konsiyerj hizmeti, spor salonu, rezidans salonu ve oyun alanları bulunacak. Bu imkanlar Londra'nın merkezinde yaygın olarak bulunsa da, 2 ve 3. Bölge’de rastlamanın zor olduğu rezidans salonu gibi imkanlar sitenin gelecekteki sakinlerine büyük kolaylık ve huzur sağlayacak.

“Türk yatırımcıların Londra'daki konutlara olan ilgisi arttı”

Projenin lansmanında konuşma yapan Barratt London Uluslararası Satış ve Pazarlama Direktörü Stuart Leslie, Türk yatırımcılara sunulan fırsatlardan bahsetti. Leslie, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı; “Royal Gateway, Avrupa’nın en büyük yenileme alanlarından birinde yer alıyor. Bu da yatırımcıların konutlardan yüksek kira getirisi elde etmelerini sağlayacaktır ki bölgede halihazırda ortalama %5’lik bir getiri söz konusudur. Projede uzun vadeli değer artışı olacağı öngörülüyor.

İngiltere’de ev almanın en büyük avantajlarından birinin istikrarlı bir piyasa ve ekonomiye sahip olması olduğunu söyleyebiliriz. Küresel piyasalarda iniş çıkışlar ve krizler yaşansa da Londra istikrarlı bir piyasa olarak kalmaya devam ediyor.

Aynı zamanda Londra'nın turistik cazibe merkezleri ve ulaşım imkanları, bu şehri ikinci bir konut için de ideal bir seçenek haline getirmektedir. Royal Gateway projesine yatırım yapmak oldukça kolay. Son zamanlarda Türk yatırımcıların Londra'daki gayrimenkullere olan ilgisi önemli ölçüde arttı. Yatırımcılar, Türkçe konuşabilen emlak danışmanları gibi birçok profesyonel hizmet sağlayıcıya erişim sağlayabiliyor.”