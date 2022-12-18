Türk Ytong, Türkiye’de kuruluşunun 59. yılını kutluyor

59. yıl kutlamaları için İstanbul’daki yönetim merkezinin yanı sıra, Ytong’un Antalya, Çatalca, Bilecik, Trakya ve Dilovası fabrikalarında da eş zamanlı törenler gerçekleştirildi. Şirket ortakları, yönetici ve çalışanlarının bir araya geldiği törenlerde, Türk Ytong çatısı altında uzun sürelerle görev yapan çalışanlara kıdem ödülleri dağıtıldı.

İstanbul’daki törende konuşan Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, 1963 yılında Türk Ytong olarak yola çıktıklarında, Türkiye inşaat sektöründe gazbeton ürününü kimsenin bilmediğini, o yıllardan bu yana, konut ve sanayi tesislerinde Ytong’un sağladığı avantajları anlatmaya odaklandıklarını aktardı. Hinginar, “Ytong, çevre ve enerji dostu, nefes alan, hafif yapı malzemeleriyle, ülkemizde sağlıklı ve güvenli konutlar inşa edilmesine ilk günden beri öncülük etmiştir. Çağdaşlığın, kalitenin ve yenilikçiliğin adresi olmuştur. Sadece hizmet sunmadık aynı zamanda elimizi taşın altına koyduk, ürettik. İstihdam ve katma değer yarattık. Örnek olduk. Bu bizlerin olduğu kadar ülkemizin sanayi üretiminin de bir başarı hikayesi ve gurur tablosudur” diye konuştu.

Ytong ile çağdaş ve modern konutlar

Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, Türk Ytong olarak 59 yılda dünyanın ve Türkiye’nin yaşadığı tüm değişikliklere şahitlik ettiklerini, çalışanların özverili yaklaşımıyla, ilk günden beri çağdaş bir ülke, çağdaş yaşam alanları yaratma hedefiyle hiç durmadan çalışmayı sürdürdüklerini sözlerine ekledi. Hinginar en büyük hedeflerinin ülkeye fayda sağlayan ürünler üretmek olduğunun altını çizerek şöyle devam etti: “Hedefimiz modern hayatın ihtiyaçlarının neler olduğunu anlayarak, bunlara cevap vermek oldu. Bugün hala ilk günkü heyecanla, motivasyonla evlerin, ofislerin, okulların, fabrikaların kısaca içinde hayatımızı sürdürdüğümüz tüm yapıların çağdaş bir biçimde oluşması; yapıların en az enerji ile ısıtılmasının sağlanması için çalışıyoruz. Bu azmimiz sayesinde Türkiye’de sektörümüzde pazar lideri ve üretimde alanımızda dünya lideri olmayı başardık. Geleceğe, eğitime, istihdama, ülkemize olan inancımızla yatırım yapmaya devam edeceğiz.”

2022’yi büyümeyle kapatıyor

Toplantıda konuşan Türk Ytong Genel Müdürü Tolga Öztoprak, “Hızla artan maliyetlere ve ekonomik belirsizliklere karşın 2022 yılında köklü ve güvenilir firma olmanın sorumluluğu ile müşterilerimize olan taahhütlerimizi eksiksiz yerine getirdik, başarılı sonuçlar elde ettik ve yılı bütçemizin %4 üzerinde tamamlamayı başardık. Yeni pazar koşullarına göre aldığımız hızlı tedbirler ve oluşturduğumuz stratejiler, hedeflenen sonuçların da üzerine çıkmamızı sağladı. Diğer taraftan dijitalleşmeye, verimlilik çalışmalarına, Ar-Ge faaliyetlerine ve ihracata odaklandık. Geliştirdiğimiz ve yakında duyuracağımız yeni nesil ürünlerimiz ile sektörün ihtiyacını karşılayacak çözümlerimizle liderliğimizi sürdürmeye kararlıyız” dedi.