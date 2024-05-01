TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Sığın: Beyaz eşya satışında "9 taksit" uygulansın

Aynı zamanda BSH Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Gelişen Pazarlar Bölgesi Üst Yöneticisi (CEO) de olan Sığın, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde, BSH Ev Aletleri'nin hedeflerine, beyaz eşya sektörüne ve yapay zekaya ilişkin soruları yanıtladı.

Yapay zeka ve dijital dönüşümün yeni bir dil gibi olduğunu aktaran Sığın, "Bunu hepimizin, bütün şirketlerin öğrenmesi ve buna göre yaşaması gerekiyor. Dolayısıyla bunlar proje değil, sonsuza kadar devam edecek yeni davranış şekilleri olacaklar." diye konuştu.

Özellikle tekrar eden büyük veriyle yapılacak işlerde sanal zekanın oldukça büyük faydalar getireceğine inandığını kaydeden Sığın, ayrıca bunun insanlığa çok yardımcı olacağını söyledi.

"Ortalama ömrü neredeyse 12 sene olan cihazın peşin alınması tüketici için zor"

Gökhan Sığın, beyaz eşya sektöründeki gelişmeleri ve beklentileri de değerlendirdi.

Türkiye beyaz eşya sektörünün dünyanın ikinci en büyük kümelenmesi olduğunu vurgulayan Sığın, "2024'ün ilk çeyrek rakamları daha yeni kapandı. Geçen seneye göre baktığımızda iç pazarla dış pazar ters yönde hareket etti. İç pazarda yaklaşık yüzde 28'lik iyileşme, dış pazarda ise yüzde 5'lik düşüş var. Bakıldığında rakamlar birbirinden biraz uzak gibi gözükmekle beraber beyaz eşya endüstrisi Türkiye'nin neredeyse kapasitesinin üçte ikisini, hatta bazı zamanlarda dörtte üçünü ihraç ediyor. Dolayısıyla oradaki beş puanlık düşüş bu sektörü çok etkiledi." ifadelerini kullandı.

Sığın, yaz aylarında piyasada canlılık beklediklerini ancak yüksek faizlerin ve bazı bankalarca 9'dan daha az uygulanan taksit sayısının satın alma imkanını zorlaştırdığını belirtti.

Gökhan Sığın, "Ürünlerimiz ihtiyaç ürünleri. Dolayısıyla ihtiyaç olduğu anda insanların almaktan başka seçeneği kalmıyor ama daha düşük taksit sayısını ödemek veya o taksitleri çok daha yüksek faizlerle maliyetlendirerek ödemek tüketicileri yoruyor." değerlendirmesini yaptı.

Beyaz eşya satışlarında 9 taksit uygulamasının tüm bankalar tarafından yapılması talebinde bulunduklarını aktaran Sığın, şöyle devam etti:

"Düzenlemeye göre beyaz eşya satışlarında 9 taksit olabiliyor. Tüm bankalarda bu 9 taksit uygulansa tüketici çok daha rahat edecek. Şu anda daha düşük taksit uygulanan banka seçenekleri var ama ortalama ömrü neredeyse 12 sene olan bir cihazın peşin alınması tüketici için çok zor bir şey. 9 ay taksit imkanı çok makul bir taksit süreci. Tüm bankaların 9 taksit uygulaması, gerçekten tüketici nezdinde olumlu bir hareket olacaktır, toplam tüketimi de arttırmayacaktır."

"Tüketici yaşı gençleştikçe trendler değişti"

Gökhan Sığın, Türkiye ve bölgesindeki beyaz eşya trendlerinin özellikle enerji ve kaynak tasarrufu açısından her zaman önde gittiğini, bağlanabilirlik, dijital çözümler, uzaktan kontrol gibi konuların da tüketicilerin gençleşmesi trend olmaya başladığını ifade etti.

Sığın, BSH olarak da ihracat konusunda rekortmen şirketlerden olduklarını dile getirerek AR-GE'ye önem vermeye ve yatırımlara devam edeceklerini sözlerine ekledi.