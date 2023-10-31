Turkcell Dijital İş Servisleri, ulusal bulut için iş ortaklığı yaptı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de ilk defa Turkcell’in sunduğu bu hizmet sayesinde, finans, sağlık ve kamu gibi sektörlerde faaliyet gösteren kullanıcıların hassas ve regülasyonlara tabi iş yükleri, güvenli ve regülasyonlarla uyumlu bulut çözümlerde barınacak.

Bölgeye özel yerel çözüm

Turkcell’le yapılan iş birliği sayesinde VMware Sovereign Cloud programı kullanıcıların bulunduğu bölgeye özel esnek bir hizmet sunuyor. Sistem kullanıcılara ‘bölgesel kontrol’, ‘veri erişimi ve veri bütünlüğü’, ‘veri güvenliği ve uyumluluğu’, ‘veri bağımsızlığı ve mobilitesi’, ‘veri analitiği ve inovasyon’ gibi alanlarda Turkcell’in yüksek teknolojiyle donatılmış ve güvenilir bulut çözümleriyle çalışma ayrıcalığı sağlayacak.

Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, konuyla ilgili olarak, “Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı’ vizyonumuzla bu alanda yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

Son olarak Sovereign Cloud programına katılan Türkiye’nin en büyük veri merkezi işletmecisi unvanına sahip bulut sağlayıcısı olarak, şirketlerin hassas ve kritik verilerini yerel yönetmeliklere uygun şekilde veri yerleşimi ve veri egemenliği gereksinimlerini karşılayan güvenli, uyumlu bir ulusal bulut üzerinde çalıştırmalarına imkân yaratacağız” dedi.

VMware Türkiye Ülke Müdürü Murat Mediçeler ise bilgi teknolojilerinin müşteri verilerinin değerinin açığa çıkma riskini azalttığını ifade ederek, “Bulut egemenliği olmadan veri egemenliğinden söz edilemez. Veri egemenliği için, bulut teknolojisinin yenilikçi potansiyelinden de faydalanılır. Turkcell gibi VMware Sovereign Cloud sağlayıcıları, müşterilerin verilerinin tam değerini ortaya çıkararak inovasyon yapmasına ve dijital dönüşümü yönlendirmesine yardımcı olabilir” diye konuştu.