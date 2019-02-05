Turkcell Superonline kira sertifikası ihraç edecek
Turkcell'in bağlı ortaklığı Superonline, yurt içinde 500 milyon TL'ye kadar kira sertifikası ihraç edecek.
Turkcell, bağlı ortaklığı Superonline'nın 500 milyon liraya kadar TL cinsi yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraç edeceğini duyurdu.
Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada, ihracın 12 aya kadar vadelerle, yurt içinde, bir veya birden fazla seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli veya nitelikli yatırımcılara yönelik olacağı belirtildi.
Kaynak: Reuters