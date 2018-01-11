11 Ocak 2018

Türkiye telekomünikasyon sektörü, daha önce benzerine rastlanmayan bir buluşmaya ev sahipliği yaptı ve Turkcell, Türk Telekom CEO’su Paul Doany’i ağırladı.

Turkcell Akademi Liderlik Gelişim Programı kapsamında gerçekleşen C-Lounge oturumunda Turkcell çalışanlarıyla buluşan Paul Doany, sektör deneyimleri ve yöneticilik tecrübelerini paylaştı.

Etkinlikte yaptığı konuşmada “Biz birer rakip olabiliriz ama aynı zamanda Türkiye’yi geleceğe taşıyacak teknolojileri üreten iki önemli şirketiz” diyen Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu, Türk Telekom CEO’su Paul Doany’e bir de teşekkür plaketi verdi.