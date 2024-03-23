Turkcell, veri merkezinde çıtayı ‘hiper’a taşıyacak

BORSA / FİNANS SERVİSİ

Önümüzdeki dönem yolculuğunda ana odağına veri, enerji, yapay zekâ ve siber güvenlik olmak üzere 4 yapı taşını alan Turkcell, veri merkezi yatırımlarında çıtayı bir üst basamağa çıkartmaya hazırlanıyor.

Şirket, “hyper-scaler” denilen muazzam veri işleme ve depolama kapasitesi sahip bir veri merkezi için küresel markalarla görüşüyor. Veri merkezlerine 330 milyon euro yatırım gerçekleştiren Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Turkcell’in “hyper-scaler” olarak adlandırdığı yabancı veri merkezi ve bulut altyapısı işletmeci bir kuruluşun Türkiye’ye gelmesi için görüştüğünü ifade ederek, “Hyper-scaler konusunda partnership anlaşması tarzı görüşmeler yapılıyor” dedi.

Turkcell; Gebze, İzmir, Temelli ve Avrupa olmak üzere 4 yeni nesil veri merkezine sahip. Türkiye’deki bireylerin ve kurumların yanı sıra bölge ülkeleri ile birçok global şirket de Turkcell’in veri merkezi hizmetlerini ve bulut çözümlerini kullanıyor.

Yıllık toplam geliri 107,1 milyar TL

Turkcell, 2023 yılı finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. 2023 yılında enflasyon muhasebesine göre düzenlenmiş sonuçlarına göre Turkcell Grubu’nun toplam gelirleri yıllık bazda yüzde 14,6 büyüyerek 107,1 milyar TL, FAVÖK yüzde 19,9 oranında artarak 43,9 milyar TL’ye ulaştı. Net kâr, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82,5 artışla 12,6 milyar TL olarak gerçekleşirken Turkcell’in toplam yatırım harcamalarının gelire oranı ise yüzde 21 oldu.

Yeni faturalı abone sayısında artış

Turkcell aynı zamanda yeni abone kazanımlarına 2023 yılında da devam etti. Mobil tarafta yüksek gelir katkısı sağlayan faturalı abone odağını sürdüren marka, 1.6 milyon net faturalı abone kazandı. ARPU ise son çeyrekte %85 büyüdü. Bu büyüme rasyonel fiyatlama, üst pakete taşıma odağı ve artan faturalı abone sayesinde gerçekleşti. 2023 yılında toplam 386 bin haneye daha uçtan uca fiber hizmetini götürürken toplamda 5,8 milyon haneye ve 2,3 milyon fiber abone sayısına ulaştı.

TV+, BiP, fizy, lifebox, GAME+ ve dijital reklamcılık servisleri kullanan tekil ücretli kullanıcı sayısı ise yıllık bazda %9 artarak 5,6 milyona yükseldi. TV+’ın IPTV müşteri sayısı 1,4 milyona erişti. Turkcell Dijital İş Servisleri’nin gelirleri yıllık bazda yüzde 23 artarak 10 milyar TL’yi aştı. Özellikle veri merkezleri gelirleri yüzde 61’lik büyümesi ve bulut servisleri büyümesi yüzde 50 ile bu büyümeyi destekledi. Bugüne kadar sistem entegrasyon ve yönetilen hizmetlerde 3.500’ü aşkın proje sayısına ulaşılırken, 2023 yılından sonra gelire dönüşecek olan projelerin kontrat değeri 3,1 milyar TL oldu.

Financell’de hacim 40 milyar TL

Bireysel ve kurumsal müşterilere hizmet veren Financell bugüne kadar 7 milyon tekil müşteriye ve 40 milyar TL kredi hacmine ulaştı. Financell’in kredi portföyü 6,2 milyar TL’ye yükselirken, yeni ürün, projeler ve faiz oranlarının artışı ile yıllık bazda gelirleri de yüzde 28 büyüyerek 2,4 milyar TL olarak kaydedildi. Paycell yüzde 29’luk bir artışla gelirlerini 2,2 milyar TL’ye taşıdı. Hızlı ve güvenli ödeme çözümleri sunan Paycell’in geniş ürün portföyüyle 2023 yıl sonunda kullanıcı sayısı 8 milyon oldu.

Tek haneli yüksek reel büyüme

Turkcell’in, DNA’sında teknoloji liderliğini, yenilikçiliği ve girişimciliği barındırdığını belirten Dr. Koç, gerçekleşen bu yüksek performansın ARPU genişlemesi ve yeni abone kazanımları sayesinde olduğunu vurguladı.

2024 yılı hedeflerini reel rakamlar üzerinden verdiklerini söyleyen Dr. Ali Taha Koç, “Bu yıl FAVÖK marjını %42 oranında hedefliyor; veri merkezleri, yenilenebilir enerji ve altyapı yatırımları ile operasyonel yatırımların gelire oranını ise yüzde 23 olarak bekliyoruz. Enflasyon beklentilerimizi de dahil ettiğimiz planlara göre 2024’te yüksek tek haneli reel büyüme öngörüyoruz” dedi.

Güneş tarlalarına 240 milyon dolarlık yatırım yapacak

Diğer bir odak alanlarının enerji kaynak yönetimi olduğunu söyleyen Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “Telekom şirketleri olarak, Türkiye’nin 1 yıllık toplam elektrik tüketiminin %1’ini biz tüketiyoruz. Sürdürülebilirlik ve dünyamıza fayda açısından da bakıldığında bizlerin herkesten fazla bu alana eğilmesi gerekiyor. Biz bu alanı sosyal ve ekonomik sorumluluğumuzun bir parçası olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Turkcell sahip olduğu 18 MW gücünde rüzgâr enerjisi santralinin (RES) yanı sıra 300 MW arazi tipi güneş enerjisi santrali (GES) yatırımlarına da son hızla devam ettiğini anlatan Koç, Türkiye’nin değişik yerlerinde güneş tarlalarına 240 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını söyledi.

Dr. Ali Taha Koç; 2024 yılı sonuna kadar toplamda 2 bin 400 Greensite’ı devreye almayı hedeflediklerini belirtti. 2026 itibarıyla yeşil enerji kaynaklarından sağlanacak üretimle, Turkcell toplam elektrik ihtiyacının yüzde 65’ini karşılamayı planlıyor. Nihai hedefi ise 2050’de net sıfır şirket olmak.