Turkcell’den yazılımda istihdam seferberliği

‘Geleceği Yazanlar’ platformu ile 10 yıldır gençlere ve kadınlara yazılım teknolojileri alanında eğitim ve istihdam imkânı sunan Turkcell, bu kez ‘Gençlere Yatırım, Geleceğe Yazılım’ programını başlattı.

Programın başvurulara açıldığı; Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla düzenlenen Geleceği Yazanlar’ın 10’uncu Yıl Töreni’nde duyuruldu. Gençlerin yazılım dünyasına hazırlanması ve kodlama alanında yüksek yetkinliklere sahip olması amaçlanan programı başarıyla tamamlayanlar, Turkcell’in yazılım şirketi Atmosware’in yanı sıra Turkcell ve grup şirketlerinde çalışma fırsatı yakalayacak.

Program 6 ay sürecek

Programa lisans 3’üncü ve 4’üncü sınıf, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile yeni mezun olan ve kendini teknoloji alanında geliştirmeye hazır olan herkes katılabilecek. Başvurusu kabul edilen katılımcılar, genel yetenek testi, teknik test ve mülakat sürecine girecek. Bu aşamaları geçenler 6 ay sürecek bir bootcamp programına alınacak. Program süresince 30 bin katılımcıya online ve 300 katılımcıya sınıf içi eğitim verilmesi planlanıyor.

Sınıf içi eğitimlere katılacak gençlere aynı zamanda birebir mentorluk desteği verilecek. Ayrıca katılımcılar bu kapsamda Turkcell’de iş başında eğitim alma şansı da yakalayacak. Bootcamp programında katılımcılara 5 farklı odakta eğitim, gelişim imkânı sunulacak. Eğitimler ‘Swift ile IOS Uygulama Geliştirme’, ‘Kotlin ile Android Uygulama Geliştirme’, ‘Java Programlama’, ‘Yazılım Analist Uzmanlığı’, ‘FrontEnd Programlama’ başlıkları altında verilecek. Programa başvurular, 17 Ocak tarihine kadar devam edecek.