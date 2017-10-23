Turkcell’e Digital Impact Awards’tan üç ödül

23 Ekim 2017

Turkcell Yıldızlı Geceler konserleriyle hayata geçen "Yeter Çektiğin" platformu, Londra’da düzenlenen Digital Impact Awards 2017’den ödüllerle döndü.



Yapay zeka bazlı sosyal medya paylaşımı platformu "Yeter Çektiğin", "Sosyal Medya Platformları Özelinde En İyi Geliştirme" kategorisinde Altın ödüle layık görüldü.



Digital Impact’te Türkiye’ye ödül getiren tek proje olan Yeter Çektiğin; Unilever, SAP, IKEA, adidas, HSBC, Aviva, Sony gibi birçok şirketin yarıştığı organizasyonda aynı zamanda "Sosyal Medyanın En İyi Kullanımı" ve "Teknoloji ve Telekom Sektörlerinde En İyi Dijital Proje" kategorilerinde de ödülle taçlandırıldı.

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, ödüle ilişkin şunları söyledi:



"Turkcell olarak hayata geçirdiğimiz dijital servislerle altyapı sağlayıcısı bir şirketten, hizmet odaklı bir deneyim oyuncusuna dönüşmüş durumdayız. Müşterilerimize veri üzerine inşa edilmiş ürün ve servislerle yeni bir dünya sunuyoruz. Bu vizyona paralel olarak hayata geçirdiğimiz dijital pazarlama projelerimizin özellikle ülkemizi temsil ettiğimiz uluslararası platformlarda ödüllendirilmesi bize gurur veriyor."

Yeter çektiğin artık anı kaçırma

Fikir aşamasından uygulamaya kadar tamamen Turkcell bünyesinde geliştirilen Yeter Çektiğin projesi, izleyicilerin konser sırasında telefonlarıyla çekim yaparken konserin keyfini kaçırma derdine son veren mobil bir platform sunuyor.



İlk olarak geçtiğimiz yıl düzenlenen Turkcell Yıldızlı Geceler konserlerinde hizmete sunulan platform kapsamında, konser öncesi www.yetercektigin.com adresine girip kaydolan seyircilerin sosyal medya hesaplarından diledikleri sıklıkla profesyonel fotoğrafçılar tarafından çekilen kareler ve videolar otomatik olarak paylaşıldı. Paylaşımlar, kullanıcının genel tarzına uygun olarak ve kişiye özel olarak yapıldı.