Turkcell’e 'insanlık' ödülü

22 Eylül 2017

Birleşmiş Milletler'in yoksulluğu ortadan kaldırmaya ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamaya yönelik başlattığı sürdürülebilirlik platformu UN Global Compact, bu yıl da kalkınma hedeflerine en çok destek olan dünyanın 10 özel sektör liderini belirledi. 10 isimden biri, Turkcell’in Suriyeli mültecilere yönelik hizmetleri ve desteklerinden dolayı Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu oldu.



Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça da bu anlamlı ödülle ilgili mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: “Turkcell olarak çocuklarımıza daha iyi bir Türkiye bırakmak için her zaman sorumluluklarımızın bilinciyle hareket ediyoruz. İçinde bulunduğumuz yüzyılın en büyük insanlık dramlarından birinin yaşandığı Suriye’den göç eden kardeşlerimize de destek olmak için çeşitli projeler geliştirdik. Bugün Türkiye’de misafir ettiğimiz 3 milyonu aşkın Suriyeli kardeşimizin dil öğrenimi başta olmak üzere sosyal çevreye entegrasyonunu sağlamaya yönelik her türlü ihtiyacı gidermek için hayata geçirdiğimiz projelerde, her bir Turkcell çalışanının gayreti, alınteri ve emeği vardır. Son olarak Birleşmiş Milletler tarafından verilen ve göğsümüzü kabartan bu anlamlı ödül vesilesiyle başta Genel Müdürümüz Kaan Terzioğlu olmak üzere, tüm Turkcell çalışanlarını ülkemize ve insanlığa sağladıkları katkılardan dolayı canı gönülden tebrik ediyorum.”

"500 binden fazla mülteciye teknolojimizle destek olduk"

Kaan Terzioğlu, "Turkcell, Merhaba Umut uygulamasını, Terzioğlu’nun geçen yıl BM Genel Kurul haftasında, Birleşmiş Milletler Özel Sektör Forumu’nda yaptığı konuşmasıyla tanıtmıştı. 1 yıl sonra aynı platforma, 500 binden fazla “Merhaba Umut” kullanıcısının hayatlarında fark yaratarak ve bu başarı hikayesiyle dünyaya ilham vererek döndü" dedi. Terzioğlu, “Hizmetlerimizi tasarlarken, çok basit bir soruyla yola çıkıyoruz: Yardıma en çok ihtiyaç duyan insanların hayatında teknoloji ve iletişim gücümüzle nasıl fark yaratabiliriz?" diye konuştu. Terzioğlu, "Merhaba Umut” uygulamasıyla ilgili şunları söyledi: “Suriyeli misafirlerimiz için akıllı telefon yaşamsal açıdan en ulaşılabilir ve en güçlü araç. Bağlantı ve dijital servislerimizle, bu güçlü araçtan sağladıkları faydayı artırıyor ve hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bu çalışmaların uluslararası alanda gördüğü ilgi bizi mutlu ediyor ama en çok da, ülkemizin bu konudaki liderliğini dünyayla paylaşabildiğimiz için memnuniyet duyuyoruz.”

İletişim duvarını ortadan kaldırdı

“Merhaba Umut” mobil uygulaması, Türkiye’de yaşayan 3 milyondan fazla Suriyeli mültecinin karşı karşıya kaldığı iletişim duvarını kaldırarak hayatı kolaylaştırmayı amaçlıyor. Tüm operatörlerin Suriyeli müşterilerine hizmet veren uygulama sayesinde, anadili Arapça olan kullanıcılar, Türkçede en çok kullanılan kelime ve ifadeleri hem sesli hem de yazılı olarak öğrenebiliyor. Dil öğrenimi özelliğinin yanı sıra, Türkçe-Arapça ve Arapça-Türkçe anında sesli tercümeden de faydalanabiliyor. Uygulama; kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağı, sağlık hizmetlerine nasıl ulaşılacağı gibi lokasyon bazlı yönlendirmeler de sunuyor. Kullanıcılar, tek tuşla Turkcell’in Arapça çağrı merkezini arayabiliyor.