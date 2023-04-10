Turkcell'in BTK ile imzaladığı 2G imtiyaz sözleşmesi 30 Nisan 2029'a kadar uzatıldı

Şirketten Cuma akşamı KAP'a yapılan açıklamada, ayrıca 900 MHz bandında Turkcell'e tahsisli frekansların kullanımına devam edilmesine karar verildiği de ifade edildi.

Açıklamada, süre uzatım bedelinin KDV dahil 141.6 milyon euro olarak belirlendiği ifade edilerek, bu kapsamda 81.6 milyon euro karşılığı 1.7 milyar TL'nin Cuma günü peşin ödendiği, kalan bedel olan 31.1 milyon euro tutarında iki eşit taksitle iki yıl içinde ödeneceği kaydedildi.