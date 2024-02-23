“Turkcell’in tüm ürünlerinde üretken yapay zekâ olacak”

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, nesnelerin interneti ve siber güvenlik teknolojilerini odağa aldıklarını açıkladı. Anadolu Ajansı Teknoloji Masası'nın ilk toplantısına katılan Koç, Turkcell ürünlerinin tamamında güvenli ve üretken yapay zekâ olacağını belirtti. Koç, Turkcell'in, Cumhuriyet'in ilk 100 yılında teknoloji alanında lokomotif görevi aldığını ifade etti.

"Türkiye'nin Turkcell'i" vizyonu ile çalıştıklarını belirten Koç, üretken yapay zekânın kendileri için "olmazsa olmaz" olduğunu söyledi. "Nasıl ki Türkiye savunma sanayinde bir çığır atladıysa, biz de Turkcell olarak yapay zekâ alanında yapacağımız çalışmalarla vatandaşlarımızın ve kurumların hem dijitalleşme sürecindeki işlerini kolaylaştıracağız hem de ürünlerimizle onlara destek olacağız" dedi.

Türkiye için daha güvenli bir dijital gelecek ortaya koymayı hedeflediklerini belirten Koç, "Araştırmalar, 2026 yılında şirketlerin ve bireylerin yüzde 80'inin herhangi bir yapay zekâ modülü kullanmaya başlayacağını öngörüyor. Tabii bu da toplumsal manipülasyonlara, dezenformasyona ve provokasyona açıklık riski anlamına geliyor" diye konuştu.

“Siber güvenlik üzerinde aktif olarak çalışıyoruz"

Turkcell olarak, yapay zekânın sorumlu kullanımı ve siber güvenlik üzerinde aktif olarak çalıştıklarını söyleyen Koç,”Yapay zekânın can suyu"nun veri olduğunu söyledi. Avrupa Birliği’nin (AB) Yapay Zekâ Kanunu onayladığını anımsatan Koç, Turkcell olarak yapay zekâ teknolojisinin yeni bir çağ başlatacağını çok önceden gördüklerini ifade etti. Etik değerlere uygun bir yapay zekâ algoritmasının olması gerekliliğine işaret eden Koç, "Turkcell olarak, 2020 yılında Yapay Zekâ Kullanım İlkeleri'ni oluşturup açıklayan ilk marka olduk. Çünkü veriyi nasıl kanalize ederseniz ona uygun olarak yapay zekâ algoritmaları çıkabilir” dedi.

“5G teknolojisine hazırız”

Türkiye’nin 5G süreci hakkında da değerlendirmelerde bulunan Koç, "2020 yılında 5G'nin ilk fazları ortaya çıktı. İnşallah yakın bir gelecekte, Türkiye'de, '5G'nin bir sonrası', '5,5G', '5G Advantages' veya başka bir tabirle olacak ama sonunda 5G gelecek. Şunu unutmamamız gerekiyor; 4G teknolojisi insanlar için yapılmış son teknolojiydi. 5G teknolojisi nesneler için yapıldı. Biz Turkcell olarak 5G teknolojisine hazırız. Geldiği zaman da Türkiye'de en iyi 5G teknolojisiyle hizmet verecek kurum biziz” dedi. Turkcell'in 2024 yılında 30. yaşını kutlayacağını hatırlatan Koç, "Turkcell" denilince akla telekomünikasyon ve teknoloji alanında ilklerin geldiğini söyledi.

Müşteri bazımızı, bireyselin yanı sıra makineler arası iletişimde de artırmayı hedefliyoruz" diyen Koç, “Türkiye'nin Turkcell'i olarak karlı olsa da olmasa da kullanılsa da kullanılmasa da mutlaka yabancı menşeli ürünlere yerli bir alternatif üretmeye çalışıyoruz. Nasıl ki savunma sanayinde bize herhangi bir ürün vermedikleri zaman kendimiz ürettiysek, dijital dünyada da aynı felsefeyle yaklaşıp aynı vizyonla hareket etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"Türkiye Yüzyılı'nı Dijitalin Yüzyılı yapacağız"

7'den 70'e herkesin dijital okuryazarlığını artırmak istediklerini anlatan Koç, teknoloji okuryazarlığını da artırmak istediklerini ifade etti. Herhangi bir yabancı dil öğrenmek ne kadar elzemse herkesin yapay zekâyı kullanabilir olmayı bilmesi gerektiğini söyleyen Koç,“İnşallah gençlerimizle beraber Türkiye Yüzyılı'nı Dijitalin Yüzyılı yapacağız" dedi.

Savunma sanayine özellikle siber güvenlik desteği veriyor

Savunma sanayindeki firmalara özellikle siber güvenlik alanındaki ürünleriyle destek verdiklerini anlatan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “Bununla beraber birçok kurumumuza da veri merkezimizde yer sağlıyoruz. Türkiye'nin en büyük veri merkezi sağlayıcısı olarak onların da verilerinin Türkiye'de kalmasını ve Türkiye'de işlenmesini çok önemsiyoruz" diye konuştu.

"2050'de sıfır karbon emisyonu sağlayan şirket olmayı istiyoruz"

Sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında da bilgi veren Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, halihazırda rüzgar enerji santrali dışında 300 megavatlık güneş enerjisi santrali planlarının olduğunu söyledi. Proje tamamlandığında enerjilerinin yüzde 65'ini yenilenebilir enerjiden karşılayacaklarını söyleyen Koç, “2050 yılında sıfır karbon emisyonu sağlayan bir teknoloji firması olmak istiyoruz" dedi.