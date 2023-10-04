Turkcell’in yüz doğrulama sistemine uluslararası onay

Turkcell’den yapılan açıklamaya göre, şirketlerin birçoğu pandemi sonrasında müşteri işlemlerinin fiziksel mağaza, şube ya da bayi ziyaretine ihtiyaç duyulmadan yapılmasına öncelik verdi. Oluşan bu dijital ihtiyaç, uzaktan kimlik doğrulayabilen yapay zekâ teknolojileriyle mümkün hale geldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) düzenlemelerinin ardından şirketlerin ve kurumların yüz tanıma çözümleriyle müşterilerini dijital kanallardan doğrulayabilmesinin önü açıldı. Bu kapsamda, Turkcell de yüz tanıma konusunda şirketler için geliştirdiği Dijital Doğrulama ürünü ile dünya çapında tek kabul gören NIST FRVT 1:1 (Face Recognition Vendor Test) testinden yüksek bir skorla onay aldı.

Açık rızaları alınıyor

Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, “Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen bu ürün, müşterilerimizin mobil uygulamalarına entegre edip kullanılabilecekleri Android ve IOS uyumlu çalışan bir mobil yazılım geliştirme kiti.

Bu ürün altında yüz doğrulama, canlılık kontrolü, kimlik doğrulama (OCR) ve sesli onay servisleri bulunuyor. Örneğin, Turkcell uygulamasında, müşterilerimizin mağaza kanalından yapılan yeni tesis ve numara taşıma işlemlerinde bu servisler ile dijital doğrulamalarını hızlıca sağlayabiliyoruz” dedi.

Gerekli iş süreçlerinde müşterilerinin veya çalışanlarının yüz görüntülerini işlemeden önce yasal düzenlemelere uygun hareket edildiğini, abonelerini mevzuata uygun bir şekilde aydınlattıklarını ve KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) gereği açık rızalarının alındığını vurgulayan Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı: “Açık rıza verilmeden müşteri ve çalışanların yüz görüntülerini işlemiyoruz. Turkcell olarak veri güvenliğine her açıdan büyük önem verdiğimiz için kayıt işlemi de aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde gerekli bilgilendirme yapılmadan ve kişilerden açık rıza alınmadan yapılmıyor.”