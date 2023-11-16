"Türkiye ekonomisinde en kötüsü geride kaldı”

Birol BOZKURT

Belirli bir büyüklüğe ulaşmış halka arz düşünen şirketlere yatırım yapan Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (GSYO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Türkiye ekonomisinde faiz politikasının değişmesiyle birlikte enflasyonun 2024 yılı için aşağı yönlü bir seyir izleyeceğini düşündüğünü ve ekonomide en kötüsünün geride kaldığına inandığını söyledi.

Türk sermaye piyasalarına duyulan güvenin arttığının altını çizen Kemal Akkaya, “Şirketleri profesyonel kadroyla kurumsallaştırarak Türkiye sermaye piyasalarının gücünü de arkasına alan global oyuncular haline getirme amacı taşıyoruz” diye konuştu. Kemal Akkaya, bu kapsamda yüksek büyüme potansiyeli taşıyan, yenilikçi bir bakış açısına sahip, vizyoner girişimcilerin projelerine bugüne kadar 15 milyon dolar yatırım yaparak destek verdiklerini açıkladı.

“Tarım alanında yatırım yapacağız”

Büyüme potansiyeli yüksek ve yenilikçi sektörlere yatırım yaptıklarını anlatan Akkaya, “Yatırım yapacağımız girişimlerin Türkiye ekonomisine katkı sağlaması, insana dokunması, sürdürülebilir olması bizim için çok önemli” diye konuştu. Girişim şirketlerine kurumsallaşma, gelecek stratejilerin belirlenmesi gibi birçok alanda destek olduklarını anlatan Bulls GSYO Yönetim kurulu Başkanı Kemal Akkaya, verdikleri destek sayesinde; yenilikçi, vizyoner girişim şirketlerinin daha sağlıklı bir büyüme trendi yakaladığını kaydetti.

Önümüzdeki süreçte iklim krizinin etkilerinin daha derinden hissedileceğini söyleyen Bulls GSYO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, “Bu alanda akıllı tarım yapan yeni bir şirket yatırımı planlıyoruz. Bu kapsamda araştırmalarımız sürüyor. Türkiye’nin tarım alanında yeni bir sisteme geçmesi gerekiyor. Teknolojiyi odağına almış tarım üretimini artırmalıyız. Biz de buradaki fırsatı çok iyi görebiliyoruz. Yatırımlarım yapmak istediğimiz alanların ilk sırasında bu sebeplerden ötürü tarım var” ifadelerini kullandı.

“Sanko Menkul yatırımı ile sektöre güçlü girmek istiyoruz”

Türk sermaye piyasalarına duyduğumuz güvenin bir sonucu olarak aracı kurum yatırımı yapma kararı aldıklarını belirten Bulls GSYO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, “Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi 10 milyon dolarlık bir yatırımla aldık. Şuanda 25- 30 kişilik bir ekibimiz var. Satın alma işlemlerinin tamamlanmasının hemen sonrasında ekibimizi hızla büyüterek sektöre güçlü bir giriş yapmak istiyoruz.

Bu yatırımımızın bir amacı da Bulls GSYO olarak halka arza hazırladığımız şirketlerin halka arz süreçlerini yapmak. Biz Türkiye ekonomisine güveniyoruz. Borsa İstanbul’un da potansiyelinin çok altında bir performans gösterdiğini biliyoruz. Önümüzdeki yıl ekonomide atılan adımların meyvelerini toplayacağımızı düşünüyorum” dedi.