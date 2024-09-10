Türkiye Finans Mobil'den 500 liralık CarrefourSA hediye çeki

Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin, 26 Ağustos - 30 Eylül arasında 'Türkiye Finans Mobil' uygulaması üzerinden Türkiye Finans müşterisi olmaları ve aldıkları yeni kredi kartıyla, 10 Ekim'e kadar, tutar sınırlaması olmaksızın tek bir harcama yapmaları yeterli.

Hediye çeki bir yıl geçerli

Kazanılan 500 lira değerindeki hediye çeki, CarrefourSA'nın ülke içindeki tüm mağazalarında ve web sitesi üzerinden yapılacak online alışverişlerde 1 yıl boyunca geçerli olacak.

Kampanyayı değerlendiren Türkiye Finans Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Melis Tosun Arslan, "CarrefourSA ile yaptığımız iş birliği sayesinde, daha fazla müşterimizi öncü dijital bankacılık vizyonumuz doğrultusunda sunduğumuz yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle tanıştırmayı hedefliyoruz. Türkiye Finanslı olmanın ayrıcalıklarını yaşamak isteyen herkesi, mobil uygulamamız üzerinden yeni müşteri olarak bu fırsatlardan yararlanmaya davet ediyor, 500 lira değerindeki hediye çeki ile müşterilerimize CarrefourSA'da keyifli alışverişler diliyoruz" dedi.