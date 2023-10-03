Türkiye Finans’tan “Dijital Bankacılık”ta Stratejik Adım

Müşterilerine sunduğu ürün ve hizmetlerinde dijitalleşmeyi merkeze alan yaklaşımıyla finans sektöründe öncü rol üstlenen Türkiye Finans, dijital rekabette güçlenme hedefiyle organizasyon yapısında değişikliğe giderek, Dijital Bankacılık İş Grubu’nu oluşturdu. Kurumun iç ve dış tüm süreçlerinde dijital dönüşümü bütünsel bir yaklaşımla yönetmek adına oluşturulan Dijital Bankacılık İş Grubu’nun çatısı altında Dijital Kanallar, Müşteri Memnuniyet Merkezi, Müşteri Deneyimi ve İnovasyon, Süreç Yönetimi ve Dönüşüm, Ödeme Sistemleri, Operasyonel Mükemmellik ile Pazarlama İletişimi ve Marka Deneyimi gibi dijital dönüşümde kilit role sahip birimler yer alacak.

Türkiye Finans’ta Dijital Bankacılık Melis Tosun Arslan’a emanet

Oluşturulan bu yeni yapıda; 2019 yılında Türkiye Finans’ta göreve başlayan ve son olarak Operasyonel Mükemmellik ve İş Geliştirme Direktörü olarak görev yapan Melis Tosun Arslan, Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı sorumluluğunu üstlendi. Melis Tosun Arslan 2000 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 2015 yılında Bahçeşehir Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamlayan Arslan, farklı şirketlerde ve bankacılık sektöründe; yazılım geliştirme, ARGE, ürün geliştirme ve uygulama, satış, pazarlama ve dijital dönüşüm rollerinde görev aldı.

‘Tüm süreçleri dijitalleştirerek yeniden tasarlıyoruz’

Türkiye Finans Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Melis Tosun Arslan konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “İnovasyon, teknoloji ve iş birliklerimiz ile insanlı veya insansız hizmet kanallarımızda tüm müşterilerimizin yaşadığı bütüncül marka deneyimini; iç ve dış tüm süreçlerimizi dijitalleştirerek yeniden tasarlayan, dönüştüren bir ekibiz. Artık dijitalleşme sadece dijital kanallarda sunulan hizmetler olarak algılanmamalı. Müşterilerimizin beklentileri bundan daha ötede. Düşünce ve iş yapış şeklimizi; müşterilerimize yarattığımız deneyimlerde hayatlarını kolaylaştıracak, sürdürülebilirliği artıracak, uçtan uca bütünleşik dijitalleşmeyi sunacak şekle dönüştürmeliyiz. Türkiye Finans olarak yeri zamanı olmayan bankacılık vizyonuna yaptığımız yatırımlar ve yenilikçi yaklaşımımızla dijital bankacılıkta fark yaratan öncü kurumlardan biri olmaya devam edeceğiz.”