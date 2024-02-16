Türkiye Finans'tan ekonomiye 156 milyar liralık destek

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans, 2023 mali bilançosunu KAP'a açıkladı.

Banka, kullandırılan fonları yüzde 49 artış ile 122 milyar liraya, gayri nakdi finansmanları ise yüzde 80’lik artışla 34 milyar liraya ulaştırarak, Türkiye ekonomisine ayırdığı kaynağı 156 milyar liraya yükselttiğini duyurdu.

Banka, yasal öz kaynaklarını bir önceki yıl sonuna göre yüzde 70 büyüterek, 28 milyar liraya ulaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam, küresel ölçekte yaşanan enflasyon, düşük büyüme, 6 Şubat depremleri, sıkı mali koşullar ve zayıf ticari büyüme gibi zorluklara rağmen, Türkiye'nin 2023'te yüzde 4,1 büyüdüğünü hatırlattı.

Türkiye'nin son 13 çeyrektir kesintisiz büyüme trendini sürdürmesinin, geçen yılın tamamında ise Cumhuriyet tarihi rekorunu kırarak ihracatını yaklaşık 256 milyar dolara ulaştırmasının, sürdürülebilir bir ekonomi inşasındaki kararlılığını teyit ettiğini aktaran Akşam, "2023'te ülke ekonomisine 156 milyar liralık destek sağladık. Özünde üretim ve reel sektörü desteklemek olan katılım bankacılığı üretim ve ihracat iştahının arttığı bu dönemde sektördeki payını büyütmeye devam etti." ifadelerini kullandı.

Ekonomik kalkınmanın bayraktarlığı

Akşam, banka olarak katılım finans sisteminin özünde yer alan üretimi, ticareti ve ihracatı destekleme önceliklerimiz, dijitalleşme yatırımlarımız, insan odaklı bankacılık anlayışımızla, 2023’te de sosyal ve ekonomik kalkınmanın bayraktarlığını yaptıklarına dikkati çekerek, şu açıklamalarda bulundu:

“Sürdürülebilir ve karlı büyüme stratejisini bu yıl da korumayı başaran Türkiye Finans hem bireysel hem de ticari tarafta ülke ekonomisine verdiği güçlü finansman desteğini sürdürdü. 2023 yılı, ekonomideki tüm değişkenlere rağmen aktiflerimizi 240 milyar liraya ulaştırdığımız başarılı bir dönem oldu. Bankamız müşterilerinin fonlarının değerlerine değer katmak amacıyla sunduğu birçok fon toplama ürünü ile toplanan fonlarını yıllık yüzde 72 artışla 177 milyar liraya yükseltirken, fon toplama ürünlerinde yüzde 68 pay ile en önemli katkıyı veren ve fon toplama ürünlerinin amiral gemisi olan katılma hesaplarını yıllık yüzde 101 yükselterek 120 milyar lira seviyesine ulaştırmıştır."

Bankanın TL cinsinden toplanan fon büyüklüğünü yüzde 88 artışla 99 milyar liraya çıkardığı bilgisini veren Akşam, TL katılma hesaplarının da yüzde 103 büyüterek 85 milyar lira seviyesine ulaştığını kaydetti.

Akşam, insan odaklı teknoloji ve bankacılık atılımı gerçekleştirdiklerini belirterek, vizyonları doğrultusunda, gömülü finans sistemine entegre çeşitli e-ticaret platformlarında bankacılık hizmeti sunmaya başladıklarını aktardı.

"eXtra Limit", ihtiyaç finansmanı, yatırım ürünleri gibi hizmetlerle müşteri tabanını genişlettiklerine dikkati çeken Akşam, "RPA (Robotik Süreç Otomasyonu) teknolojilerini entegre etmemiz sayesinde, önceden tanımlanmış verileri derleme, rapor oluşturma gibi rutin görevler, yazılımlarla otomatik olarak yapılır hale geldi. Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’ne (TRAI) üye olarak yapay zeka ekosistemindeki oyuncularla ortak projeler geliştirmeye başladık. Çağrı Merkezi ekibimiz bu inisiyatifte yer alan ve yapay zeka araçları geliştiren ekiplerle çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.