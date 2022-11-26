Türkiye Finans’tan ihtiyaç ve taşıt finansmanı kampanyası

Türkiye Finans, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla finansman desteğini arttıran banka, tüm bireysel müşterileri için avantajlı koşullarla ihtiyaç ve taşıt finansmanı kampanyaları sunuyor. Yüzde 1,96’dan başlayan rekabetçi kâr payı oranlarıyla 2023’te geri ödeme imkanına sahip olan kampanyalardan faydalanmak için 30 Kasım 2022 tarihine kadar başvuru yapmak yeterli.

Yıl sonu gelmeden avantajlı koşullarla müşterilerin ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen finansman seçeneklerinde, 36 aya varan vadeler ve yüzde 1,96’den başlayan kâr payı oranları ile ihtiyaç finansmanı; 48 aya varan vadeler ve yüzde 1,99’dan başlayan kâr payı oranları ile de taşıt finansmanı çözümleri yer alıyor. Herkesi avantajlı koşullarla araç sahibi olmaya teşvik eden taşıt finansmanı 0 ve 2.el olmak üzere tüm araçlarda geçerli. Türkiye Finans şubelerinin yanı sıra bankanın internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden de finansman kampanyasına başvuru yapılabiliyor. Üstelik başvuru için görüntülü görüşme ile dakikalar içerisinde Türkiye Finans müşterisi olmak mümkün.

Masraflara değil hayata katıyor

Türkiye Finans’ın ihtiyaç finansmanından faydalanan müşterileri ATM, mobil şube ve internet şubesinden gerçekleştirdikleri EFT/Havale işlemleri için ücret ödemiyor. 8700 anlaşmalı ATM’den aynı ay içerisinde tek seferde 500 TL'ye kadar olan tüm para çekme işlemlerini komisyon ücreti ödemeden gerçekleştirebilen müşteriler, Aidatsız Happy Zero kartları ile “bonus” ve “ekstre indirim” kampanyalarına ücretsiz olarak katılabiliyor.