Türkiye Sigorta, sermayesini 5 milyar TL’ye çıkaracak
Türkiye Sigorta, sermayesini tamamı kâr payından karşılanmak üzere yüzde 330,47 bedelsiz artırarak 5 milyar TL’ye çıkaracak.
Şirket’ten KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi: “Yönetim Kurulu’nun 9 Mayıs 2024 tarih ve 10/35 sayılı kararı ile Genel Kurul onayına sunulan ve 6. Haziran 2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerimizce onaylanan Şirketimizin 5 milyar TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde 1 milyar 161 milyon 523 bin 363 TL olan ödenmiş sermayesinin, 3 milyar 838 milyon 476 bin 637 TL (yüzde 330,47) bedelsiz artırılarak 5 milyar TL’ye çıkartılması için başlatılan sermaye artırımı işlemlerinin tetkiki sonucunda geçmiş yıllar kârlarından 3 milyar 838 milyon 476 bin 637 TL’nin 6 Haziran 2024'te sermaye hesabına aktarıldığı, aktarım sonrasında Şirket sermayesinin 5 milyar TL olduğu 11 HAziran 2024 tarihli Yeminli Mali Müşavirlik raporu ile tespit edildi.” Buna göre açıklama, şöyle devam etti:
“Artırılan 3 milyar 838 milyon 476 bin 637 TL sermayeyi temsilen payların, pay sahiplerine usulüne uygun olarak dağıtılmasına; sermaye artırımına ilişkin şirketimiz esas sözleşmesinin ‘Sermaye ve Pay Senetleri’ başlıklı 7. maddesinin Ek’te ‘Yeni Metin’ başlığı altında verildiği şekilde tadil edilmesine ve yeni şekli ile ilgili uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na ve ilgili mercilere başvuru yapılmasına; bedelsiz sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmasına ve ihraç belgesinin onaylandığı tarihinden itibaren 10 gün içinde Ticaret Siciline tescili ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilanı için gerekli işlemlerin yapılmasına; bu karar kapsamında söz konusu işlemlerin yürütülmesi ve gerekli başvuruların yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş, Borsa İstanbul A.Ş. dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili merciler nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.”