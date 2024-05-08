Türkiye Sigorta'nın mobil uygulaması 4.8 milyon kez indirildi

Türkiye Sigorta'nın 2022'de tanıtımını gerçekleştirdiği ve sigortacılık sektörünün ilk süper uygulaması olan 'Türkiye Sigorta Müşteri Platformu' büyümeye devam ediyor.

Günlük ziyaretçi sayısı 200 binin üzerinde olan mobil uygulamaya kayıt olanların 2.2 milyonu Türkiye Sigorta müşterisiyken, 800 bin kişi de uygulamada sunulan kampanya ve avantajlardan faydalandı.

Günde 10 binden fazla işlem

Her gün 10 binin üzerinde işlem gerçekleştirilen Müşteri Platformu'nda en çok yapılan işlem bireysel emeklilik ve otomatik katılım sözleşmelerine bağlı fon dağılımı değişikliği oldu.

Platform üzerinden birikim detaylarını görüntüleme, ara ödeme, hediye BES, katkı payı değişikliği, geçmiş veya gelecek vade ödeme, makbuz görüntüleme, sağlık, araç ve konut poliçe görüntüleme, anlaşmalı servis ve sağlık kuruluşlarına erişim, poliçe kullanımları ve harcama işlemleri, çekici işlemleri, hasar talepleri, mini onarım ve kombi-klima talepleri gibi birçok işlem de yapılabiliyor.