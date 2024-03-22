Türkiye'de 8 milyon scooter sürücüsü sigorta yolunda

Papara'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de, 8 milyon sürücüye ulaşan elektrikli scooter kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Özellikle trafik yoğunluğu ve yol koşulları gibi faktörler, sürücülerin güvenlik ihtiyaçlarını artırıyor. Papara bu ihtiyacı dikkate alarak sürücülere Türkiye'de bir ilk olan "Scooter Sürüş Sigortası" ile yeni bir çözüm sunuyor.

Kapsamlı teminatıyla elektrikli scooter sürüş deneyiminde yaşanabilecek olası kazalara karşı sürücüleri güvence altına alan bu sigortayla kullanıcılar ister kişisel ister operatörlerden kiraladıkları scooterlar ile yaptıkları tüm sürüşlerini sigortalayabiliyor.

Ayrıca, sigortanın sunduğu satın alma kolaylığı sayesinde scooter sürücüleri bu ürünü, bir aylık veya her ay düzenli olarak 50 lira karşılığında alabiliyor. Scooter Sürüş Sigortası'nın abonelik sistemi, ulaşım aracı olarak elektrikli scooterı tercih eden ve sıkça kullanan sürücülere her ay yeniden satın alma yapmak zorunda kalmadan sigortalarının otomatik olarak yenilenmesi konusunda kolaylık sağlıyor.

"Cashback" ile anında yüzde 5 nakit kazandırıyor

Papara hesabıyla ya da Papara hesabına kayıtlı kredi kartıyla yapılan tüm ödemelerde kullanıcılar, "Cashback" programıyla anında yüzde 5 nakit kazanıyor.

QNB Sigorta işbirliğiyle sunulan sigorta, elektrikli scooter sürüş deneyiminde yaşanabilecek olası kazalara karşı sürücüleri güvence altına alıyor. Kazalardan kaynaklanan ayakta tedavi, kalıcı sakatlık veya vefat durumlarında belirli limitlerde teminat sağlıyor.

Tek bir paketin 3 farklı koruma kapsamı ise şöyle sıralandı:

"Sigortalının geçirdiği kaza sonrası, süreklilik gerektirmeyen ve ayakta tedavi uygulanan sağlık masrafları, poliçede belirtilen teminat tutarınca tek seferlik ödenir. Sigortalı, scooter kullanırken geçirdiği bir kazadan dolayı hemen veya kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde kalıcı olarak sakat kalırsa, poliçede belirlenen teminat miktarı, sigorta şartlarında belirtilen oranlara göre hesaplanarak ödenir. Eğer sigortalı, scooter kullanırken bir kaza sonucu hayatını kaybederse poliçede belirlenen miktar yakınlarına veya belirtilen kişilere ödenir."