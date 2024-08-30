Türkiye’de bir ilk: Melek yatırımcılar için hızlandırma programı!

Girişim ekosisteminin istikrarlı büyüme kaydettiği ülkeler arasında başı çeken Türkiye’de melek yatırımcılık da yükselen başlıklardan birine dönüştü.

Statista verileri Türkiye’nin melek yatırımcı sayısı bakımından Avrupa’nın beşinci ülkesi olduğuna işaret ederken, ülkemizin önde gelen girişim hızlandırma programı ve Koç Üniversitesi’nin Girişimcilik Merkezi KWORKS, Türkiye’deki melek yatırımcı sayısını artırmak için kolları sıvadı. Erken aşama girişimlere yapılan yatırımlarla ekosistemin gelişimine katkıda bulunmak, yüksek getirili alternatif yatırım fırsatlarını değerlendirmek ve başarı hikayelerinin paydaşı olmak isteyen, yüksek net değerli yatırımcıları, seri girişimcileri, üst düzey yöneticileri ve emekliyöneticileri hedefleyen, KWORKS Angel Investor Accelerator hızlandırma programını duyurdu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Koç Üniversitesi Girişimcilik Merkezi KWORKS Direktörü Dr. Mahmut N. Özdemir, “Girişim yatırımcılığı, doğru yapıldığı zaman hem yatırımcısına hem de girişimlere önemli kazançlar sağlayan bir yatırım yöntemi olarak, konvansiyel yatırım yöntemlerine önemli bir alternatif oluyor. Türkiye’de melek yatırımcı olmaya uygun çok kişi olmasına rağmen, belli başlı ağlardaki melekler dışında melek yatırımcı sayımızda istikrarlı bir artış yakalayamadık. Onlarca girişime iş fikrini hayata geçirme sürecinde destek olan KWORKS olarak, KWORKS Angel Investor Accelerator programımızla bu kez melek yatırımcılık metodolojisinin akademik ve uygulamalı hızlandırma programını sunuyoruz” dedi.

Türkiye en çok tohum öncesi yatırım yapılan ikinci ülke

Startups.watch’un yayımladığı 2024 ilk yarı raporu, TÜBİTAK BiGG fonu yatırımlarıyla birlikte, Türkiye’nin Avrupa’da en çok tohum öncesi yatırım turu gerçekleştirilen ikinci ülke olduğunu gösterdi. Bu dönemde 142 turda yapılan yatırımın büyüklüğü 7 milyon dolar olarak ölçüldü. Rapora göre ülkemizde 26 melek yatırımcı ağı ve bakanlık tarafından akredite 576 aktif yatırımcı olduğunu kaydeden Dr. Mahmut N. Özdemir, “Eylül ayından itibaren yüksek net değerli bireylerin, üst düzey yöneticilerin, seri girişimcilerin, emekli yöneticilerin ve melek yatırımcı olarak ekosisteme dahil olmak isteyen diğer kişilerin başvurularını toplayacağız. Melek yatırımcı hızlandırma programına seçilen katılımcılar, bir ay boyunca eğitimlere, seminerlere katılacak; simülasyon deneyimleriyle alıştırma ve vaka çalışmaları yapacak. Ayrıca yatırımcı adayları KWORKS girişimleriyle tanışma ve görüşme imkanı bulacak. Süreç sonunda demo günü ve networking etkinliğiyle, hem girişimlerin hem de yatırımcıların yararlandığı uçtan uca bir programı tamamlamış olacağız” diye konuştu.

“Güçlü girişimler için güçlü yatırım ekosistemi gerekiyor”

KWORKS - Koç Üniversitesi Girişimcilik Merkezi’nin hızlandırma programlarından mezun girişimlerden 35’ten fazlasının yatırım turu süreçlerinde olan, 6 yıl içinde KWORKS’ün girişim yatırımları portföy değerini 100 milyon dolara çıkaran, Koç Üniversitesi’ndeki 14 yıllık akademik ve idari kariyerinde Strategic Entrepreneurship Journal ve Strategic Management Journal gibi akademik dergilerde bilimsel yayınları olan Dr. Mahmut N. Özdemir, değerlendirmelerine şu cümlelerle devam etti:

“Türkiye’den başarılı teknoloji girişimleri çıkarabilmek için yatırım ekosistemimizin de güçlü olması gerekiyor. Nasdaq’da en iyi performans gösteren teknoloji şirketlerinin neredeyse hepsi, kuruluş aşamasında melek yatırımcılar tarafından desteklenmiş. KWORKS olarak hızlandırma programımızla ekosisteme kazandıracağımız yeni melek yatırımcılar, eğitimin sonunda sağlam yatırım kararları alabilmek için bir yatırım tezine sahip olacak. Kanıtlanmış metodolojileri kullanarak bir girişimin yatırım ve pazar potansiyelini hesaplayan, gelecek vaat eden erken aşama girişimleri nasıl belirlemeleri gerektiğini öğrenen yatırımcılar, KWORKS girişimlerini tanıyarak ilk yatırımlarıyla ekosisteme hızlı bir giriş yapma şansı da bulacak” ifadelerini kullandı.

20 kişi seçilecek

2015'ten bu yana Şişli yerleşkesinde girişimcilere yol gösterici destekler sunan KWORKS - Koç Üniversitesi Girişimcilik Merkezi tarafından, KWORKS Direktörü Dr. Mahmut N. Özdemir'in sunumuyla gerçekleştirilecek hızlandırma programı için başvurular, eylül ayında başlayacak. 20 katılımcının seçileceği hızlandırma programı bireysel yatırımcı adaylarını hedeflese de, kurumsal yatırımcıların ilgisine göre özel içerikler de hazırlanacak.

Program sonunda katılımcıların teknoloji girişimlerinin neye benzediğini, bir teknoloji girişimine yatırım yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini, değerleme sürecinin ve sözleşme müzakerelerinin inceliklerini öğreneceklerini belirten Dr. Mahmut N. Özdemir, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “KWORKS olarak imza attığımız KWORKS Angels hızlandırma programı sürdürülebilir ve ölçeklenebilir teknoloji girişimlerinin yatırımcı ağını genişletirken, yatırım iştahına sahip yüksek net değerli melek yatırımcıları da ekosisteme dahil edecek. Günün sonunda tüm paydaşlar için ortak değer oluşturulacak. Melek yatırımcılığa ilgi duyan herkesi KWORKS’u takip etmeye ve melek yatırımcı hızlandırma programımıza başvurmaya davet ediyoruz.”