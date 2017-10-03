Türkiye'de talep azaldı, Loft'un yeni hedefi Almanya

03 Ekim 2017

Leyla İLHAN

Loft markasıyla İstanbul ve Ankara’da gayrimenkul projeleri yapan Akfen Holding, gözünü yurtdışına dikti. Akfen'in halen Ankara’da yatırım değeri 800 milyon lirayı bulan iki projesi devam ediyor.

Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, Türkiye’de artan inşaat maliyetleri ve rekabetçi pazar koşullarının fırsatları azalttığını belirtti. Bu nedenle Almanya ve Amerika gibi ülkelere baktıklarını anlatan Akın, bu ülkelere de Loft markasıyla girmeyi planladıklarını söyledi. Akın şöyle konuştu: “ 2019’da yapılacak seçimden sonra piyasanın önü açılacak gibi görünüyor. Firma olarak yatırımda durmayı düşünmüyoruz. Biz önümüze gelen projelere bakacağız. Yurt, başka sektörler başka ülkeler gibi alanlar belirleyeceğiz. 700 milyon liralık daire stokumuz var. Bu 200 milyona düştüğü anda başka bir projeye başlayacağız.”

Bir tek uzaylı istilası kaldı

Halihazırda pazarda bir talep bir sıkıntısı olduğunu ifade eden Akın, “İncek Loft projemizde yaptığımız ilk kampanyada 45 günde 600 konut sattık. Bir yıl önce satışa çıkan Bulvar Loft projemizin ise yüzde 35’ni satabildik. Çünkü 15 Temmuz, Cumhurbaşkanı referandumu derken bir tek uzaylı istilası kaldı yaşamadığımız. Ankara’da arzda bir sıkıntı yok. Yıllık 50 bin göç geliyor. Bu da sektörü alttan itiyor. Talebin sıkışık kalması Türkiye'nin gündemiyle ilgili. İnsanlar öngörülebilir bir ortam bekliyor” diye konuştu.

Türkiye’de son dönemlerde muhafazakar kesimin harcama yaptığını aktaran Akın, Ankara’da alımların daha çok yatırım ve seviye atlama amacıyla yapıldığını ifade etti. Isparta Hacettepe ve Kütahya’da 10 bin öğrenci kapasiteli yurtlar yaptıklarını belirten Selim Akın, Kredi Yurtlar Kurumu’nun piyasaya hakim olması nedeniyle bu yurtların işletmesini devlete verdiklerini söyledi.

Selim, “Kredi Yurtlar Kurumu’nu aşamadık. Ancak bu kurum illaki bir yerde duracak. O zaman özel işletmecilik düşünüyoruz” diye konuştu. Selim Akın, “2019 yılında teslim edilecek Bulvar Loft projesinde 374 bin TL'den başlayan fiyatlarla konut alanlara yüzde 21lik kar fırsatı, 48 ay sıfır faiz imkanı da veriyoruz” dedi.

Bağımlılık klinikleri açacak

Isparta, Eskişehir ve Tekirdağ’da üç şehir hastanesi projesinin ihalesini aldıklarını kaydeden Selim Akın, “Ancak bu alanda biraz yavaşlama var. Bu projeler devam ederse 1-2 tane daha şehir hastanesi ihalesine girebiliriz” açıklamasını yaptı. Bağımlılık klinikleri de yapmayı düşündüklerini aktaran Akın, “AMATEM yetersiz kalıyor. Hollandalı bir ortağımız bu konuda İspanya ve Türkiye’de potansiyel gördü. Biraz mevzuat sıkıntısı var. Bunu çözersek ilk etapta 10 tane yapmayı planlıyoruz. Tamamen psikolojik bir tedavi uygulanacak. İlki A plus kesime yönelik olacak. Daha sonra diğer alt kesimlere düşünüyoruz” dedi.

Loft markasını otele de taşıdı

Selim Akın, 20 otelle yer aldıkları turizm sektörünü de değerlendirdi. Firma olarak Bodrum'da L3oft markasıyla otel yaptıklarını anlatan Akın, “Otellerde doluluk oranları iyi ancak fiyatlandırmada sıkıntı var. Özellikle Trabzon çok iyi. Ancak Ankara’da İzmir’de Eskişehir’de umduğumuz fiyatlarda değiliz” açıklamasını yaptı.