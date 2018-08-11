"Türkiye'de yatırımlarımıza hızla devam ediyoruz"

11 Ağustos 2018

Hollandalı SHV Energy'nin Ülke Yöneticisi ve İpragaz Üst Yöneticisi (CEO) Eyüp Aratay, "SHV Energy olarak Türkiye'de yatırımlarımıza durmadan hızla devam ediyoruz." dedi.

Aratay yaptığı açıklamada, SHV Energy'nin dünyanın en büyük LPG dağıtım şirketi ve yaklaşık yılda 5 milyon tonun üzerinde yıllık kapasitesinin olduğunu söyledi.

Aratay, "Şu anda 28 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Bunlardan birisi Türkiye. Türkiye büyüklük ve ciro açısından grup içerisinde 3. büyük ülkesi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de en bilinen markalarının İpragaz, Bizimgaz, Eksengaz ve WorldGas olduğunu belirten Aratay, "EVAS'da tüp üretimi yaptığımız aslında SHV'nin grup içerisindeki 3 tüp fabrikasından biri." açıklamasında bulundu.

"Bu yılın ilk 6 ayında koyduğum hedefleri gerçekleştirdim"

Aratay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"SHV Energy olarak Türkiye'de yatırımlarımıza durmadan hızla devam ediyoruz. Bu yıl Marmara Ereğlisi'nde bulunan Bütangaz terminalinin Total Oil'de bulunan yüzde 50 hissesini almak için Rekabet Kurumu'na başvurduk. Dolayısıyla terminal yatırımlarımızı ve Türkiye'deki ikmal noktalarımızı güçlendirme yatırımlarımıza devam ediyoruz. Akaryakıt sektöründe GO markasıyla 2013'den beri başladığımız yeni iş dalımız ile bugün 150 tane lisanslı istasyona ulaştık. Bu yıl hedefimiz 175-180'e çıkarmak. Yaklaşık bu yıl içerisinde 50 yeni istasyon katmış olacağız.

SHV Türkiye olarak her iş kolunda sürekli olarak yatırıma devam ediyoruz. Yeni tüp fabrikası, akaryakıt içerisinde istasyon sayısını büyütmek, LPG işinde ikmal ve stoklama kabiliyetimizi arttırarak bu yıl üç tane büyük bacaklı yatırımlarımıza devam ettik. Önümüzdeki süreçte biz agresif hedeflerle büyümeye edeceğiz. Türkiye enerji sektörüne paralel olarak bizde büyümek istiyoruz. GO'daki yatırımlarımıza devam edeceğiz. LPG endüstrisi tarafında Bütangaz ile başlayan kendimizi daha güçlü konuma getirmek ile ilgili yatırımlara ve fırsatlara bakacağız. Pazarda bir konsolidasyon oluşursa yeni şirket satın almalarıda gündemde olabilir. Biz 2012'den bu yana bir çok irili ufaklı şirket satın alımı gerçekleştirdik. Bundan sonrada aynı şekilde devam etmek istiyoruz."

SHV Energy'nin Ülke Yöneticisi ve İpragaz'ın CEO Aratay, Bu yılın ilk 6 ayında koyduğu hedefleri gerçekleştiren bir şirket yöneticisi olduğunu belirterek "Bütçelediğim rakamları yakaladım. İkinci 6 ayda ise temmuz ayında sonuçlarımız gayet iyi çıktı. Ağustos ve sonrası içinde çok fazla tahminde bulunamıyoruz. Çünkü bizim temin ettiğimiz ana ürün LPG ve petrol dolar bazında ithal segmenti ürünler." dedi.

Türkiye'ye çok güvendiğinin altını çizen Aratay, "Bu güvenimi her platformda söylüyorum. O yüzden bu kadar yatırımların yapılması için yurt dışında sermayelere baskı kurup Türkiye'ye bu paraları getirme gayreti içerisindeyim." diye konuştu.

"Türkiye mutlaka krizlerin üstesinden gelir"

Türkiye için kaygısının olmadığını belirten Aratay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye mutlaka krizlerin üstesinden gelir. Geçmişte 2001, 2008 ve 2009'ları gördük ama Türkiye'nin sadece kendi başına yol aldığı bir yolculuk değil. Özellikle global pazardaki dengelerde ABD İran'a yaptırım uyguluyor dünya sarsılıyor. Öbür tarafta çok uluslu şirketler açıklama yapıyor. Bizim için biraz sakin olup, gözlemleyerek bu dönemin bu şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz SHV Enerji olarak Türkiye'de hiç bir yatırımımızı durdurmadık. Yatırımlarımıza devam ediyoruz. Biz işimize sahip çıkıp aynı şekilde devam edeceğiz.

Enerji sektörü Türkiye'nin çok dinamik sektörlerinden bir tanesi. Özellikle iç tüketim ile desteklenen bir sektör olduğu için çok cazip yurt dışı açısından. Ciddi bir nüfusumuz var. 80 milyonu aştık. 85-90 milyona gidiyoruz. Bu açıdan bakıldığında her yıl enerjiye olan talebimiz artarak devam ediyor. Enerji pazarındaki oyuncular için bu büyüklükte ve hızda büyüyen yakın coğrafyada başka pazar yok. Avrupa pazarı doygun bir pazar. Orada oluşmuş sermayenin yeni yatırımlarla kendisine çıkış noktası aradığında Türkiye en ideal yer. Bunun en güzel örneği Petrol Ofisi'nin Vitol tarafından satın alınması en güzel örneklerden biri."

Kaynak: AA